El eclipse solar del siglo ya tiene fecha: serán más de 6 minutos de oscuridad

El cielo se prepara para un evento astronómico que promete acaparar la atención del mundo entero: un eclipse solar total con una duración inusual que lo convertirá en el más largo sobre tierra firme en todo el siglo XXI.

Astrónomos y aficionados ya hablan de un fenómeno irrepetible que permitirá a millones de personas ver cómo, en pleno día, la luz del Sol desaparece por varios minutos.

Según la Nasa, este espectáculo se producirá el 2 de agosto de 2027 y alcanzará los 6 minutos y 22 segundos de oscuridad total. La trayectoria de la sombra de la Luna cruzará diez países del hemisferio oriental, y solo quienes se encuentren dentro de esa franja podrán apreciar la totalidad del evento.

Una duración récord

La extensión extraordinaria de este eclipse se debe a que la Luna estará en su punto más cercano a la Tierra, conocido como perigeo. Esto hará que su tamaño aparente sea mayor y que la sombra que proyecta cubra una franja más amplia, de aproximadamente 258 kilómetros de ancho, recorriendo más de 15.000 kilómetros sobre la superficie terrestre.

El área total cubierta será de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, lo que, aunque representa una pequeña fracción del planeta, permitirá que millones de personas tengan acceso a su observación.



Dónde podrá verse

Los países que disfrutarán de este espectáculo en su fase de totalidad son: España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia, de acuerdo con el sitio especializado Eclipse Wise.

El eclipse solar total de 2024, que cruzó México, Estados Unidos y Canadá, fue considerado extenso al durar 4 minutos y 28 segundos. Sin embargo, el de 2027 lo superará por casi dos minutos, ofreciendo una ventana única para estudios científicos y observación astronómica.

Además, la amplitud de la franja de totalidad permitirá que más personas tengan la oportunidad de verlo en su máximo esplendor, algo que no ocurre con frecuencia.



Un evento para la historia

Los eclipses solares ocurren cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, bloqueando parcial o totalmente su luz. En el caso del de 2027, la fase de totalidad permitirá a los expertos observar la corona solar y fenómenos asociados que, en condiciones normales, quedan ocultos por el intenso brillo del Sol.