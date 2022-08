El fin del mundo: estudio científico asegura que la fecha estaría cerca

Por años se ha especulado cómo será el fin del mundo en la existencia de la humanidad, y diferentes comunidades científicas se han dedicado a estudiar la forma en que terminará todo tarde que temprano.

Un estudio publicado por tres científicos de la Universidad de Princeton y publicado en ‘Proceeding of the National Academy of Sciences' , asegura que el fin estaría más cerca de lo que la humanidad piensa con base a la teoría del ‘Big Crucnh’.

La Tierra solo tiene 65 millones de años más de vida, lo que parece el tiempo de duración de un planeta es mucho más corto de lo que parece. “El fin”, también se deriva a una aceleración de la masa en todo el universo, que después de 14.000 mil millones de años aumentó la velocidad en que se expande, siendo algo mortal para el planeta.

En 1929, el astrónomo Edwin Hubble dedico su vida al estudio a la distancia y la velocidad de recesión de las galaxias. Según esta teoría, desde el ‘Bing Bang’ el universo ha estado en constante aumento en materia y creación de cuerpos celestes.

“Es difícil imaginar que hace solo 90 años no sabíamos de la existencia de la mayor parte del universo que nos rodea. Desde la perspectiva actual, la realidad de un universo muy grande, antiguo y en expansión, lleno de miles de millones de galaxias que se alejan unas de otras a medida que el espacio cósmico”, asegura la investigación del astrónomo.

A partir de esto, se deduce que el fin estaría cerca, pues la Tierra se ve directamente implicada en esta expansión acelerando su mortalidad.

La teoría del ‘Big Crunch’ detalla la destrucción del universo mismo como se conoce terminará llegando a su fin por un efecto adverso de la propia creación.

“El descubrimiento de Hubble ha abierto una investigación notable en muchas otras áreas, como la estructura a gran escala del universo, la evolución y las propiedades de las galaxias y los cuásares, y la evolución del universo en su conjunto”, confirma el estudio.

