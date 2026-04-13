Imagen reveló un pasado violento en la Luna: expertos calculan hace cuánto fue

Luego de la reciente misión Artemis II de la NASA en donde el hombre volvió a explorar la órbita de la Luna, la humanidad se volvió a interesas en torno a el satélite natural de la Tierra y su relación con el planeta de cara a futuros avances en la ciencia aeroespacial.

Sin embargo, esta investigación viene de mucho más atrás y, de hecho, la Cámara del Orbitador de Reconocimiento Lunar (LROC) ha trabajado en seguir de cerca el comportamiento del satélite natural desde hace años y con tecnología de más alto rendimiento tener todo a detalle y, gracias a esto, notaron algo que les llamó la atención de la cara de este cuerpo celeste.



¿Qué encontraron de inusual en la Luna? Un llamado de expertos

En su más reciente, la LROC encontró una nueva peca en la cara de este cuerpo celeste que, si bien parece algo normal, en realidad de acuerdo a lo explicado por los expertos sería la muestra de un pasado violento que ha sufrido este satélite natural a raíz del impacto de rocas espaciales (asteroides y cometas), que han dejado secuelas.

“La Luna ha sido bombardeada a lo largo de su historia. Si bien los días de colisiones dramáticas que formaban cráteres enormes han quedado atrás, la Luna aún recibe impactos de rocas espaciales (asteroides y cometas) que crean pequeños cráteres recientes. El equipo de LROC identificó este nuevo cráter de 22 metros de diámetro al detectar cambios en imágenes tomadas antes y después del impacto, lo que permitió determinar que su formación tuvo lugar entre diciembre de 2009 y diciembre de 2012”, explicaron.

Esto es fundamental, pues a través de esto, la NASA podrá comprender las tasas de impactos y el trabajo para planificar de mejor forma misiones en torno a la investigación de la órbita.



Nueva peca en la Luna // Foto: https://lroc.im-ldi.com/

¿Qué es la LROC y su influencia en la NASA?

La cámara del Orbitador de Reconocimiento Lunar (LROC) es un sistema compuesto por tres cámaras instaladas en el LRO, diseñadas para capturar imágenes de la superficie lunar tanto en blanco y negro de alta resolución como en formato multiespectral de resolución moderada.

“En junio de 2009, la NASA lanzó el Orbitador de Reconocimiento Lunar (LRO , por sus siglas en inglés), una nave espacial robótica que actualmente orbita la Luna a una altitud de entre 50 y 200 km. El objetivo principal del LRO es realizar descubrimientos científicos fundamentales sobre la Luna”, explicaron sobre su trabajo.

Esta fotografía, distribuida por la NASA el 7 de abril de 2026, muestra la Tierra en fase creciente poniéndose en el limbo lunar, vista desde la nave espacial Orión el 6 de abril de 2026. El borde de la superficie visible de la Luna se denomina «limbo lunar». Los astronautas de Artemis II concluyeron su sobrevuelo lunar y continúan su viaje de regreso a la Tierra el martes, trayendo consigo valiosas observaciones celestes, incluyendo cráteres lunares poco conocidos, un eclipse solar e impactos de meteoritos que, según los científicos, abrirán nuevas perspectivas. AFP PHOTO / NASA