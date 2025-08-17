Impresionante hallazgo en Marte: robot de la Nasa capta lo que parecen ruinas antiguas

La superficie de Marte sigue sorprendiendo al mundo con descubrimientos que parecen sacados de una película de ciencia ficción.

Recientemente, el robot Perseverance de la Nasa ha capturado imágenes de formaciones que evocan ruinas antiguas, generando tanto fascinación como interrogantes sobre el pasado geológico del planeta rojo.

Uno de los hallazgos más llamativos es la estructura denominada "Ciudad Inca", ubicada cerca del polo sur de Marte, en la región conocida como Angustus Labyrinthus. Observada por primera vez por la sonda Mariner 9 en la década de 1970, esta formación llama la atención por sus patrones geométricos que recuerdan a las ciudades incas de la Tierra. Sin embargo, los expertos aclaran que no se trata de restos de civilización alguna, sino de un fenómeno natural.

Según la Agencia Espacial Europea (ESA), estas líneas y crestas se formaron a partir de antiguos impactos de asteroides que fracturaron la corteza marciana, permitiendo que el magma ascendiera y creara diques resistentes a la erosión. Con el paso del tiempo, la erosión diferencial dejó al descubierto estas estructuras, dando la ilusión de una ciudad en ruinas vista desde el espacio.



Descubrimientos más recientes de Marte

El rover Perseverance, que aterrizó en febrero de 2021, ha ampliado el conocimiento sobre la geología marciana. Entre sus descubrimientos más recientes destaca la roca denominada "Silver Mountain", con una antigüedad aproximada de 4.000 millones de años. Este hallazgo podría ofrecer pistas sobre el clima y las condiciones que existían en Marte durante la era primitiva, y sobre la posibilidad de que el planeta haya albergado vida microbiana.

Otro hallazgo intrigante es la roca "St. Pauls Bay", formada por cientos de pequeñas esferas de color gris oscuro, algunas alargadas y otras con bordes angulares. Su origen aún es objeto de estudio, pero los científicos creen que distintos procesos geológicos pudieron dar lugar a estas estructuras, reflejando la complejidad de la superficie marciana.



La importancia de estos descubrimientos

Formaciones como la "Ciudad Inca" y las rocas recientemente exploradas por Perseverance evidencian que la geología de Marte es mucho más intrincada de lo que se pensaba. Comprender estos fenómenos es clave para reconstruir la historia del planeta y evaluar su capacidad de haber sostenido vida en el pasado.

Además, estos estudios resultan fundamentales para planificar futuras misiones tripuladas, al proporcionar información sobre la estabilidad del terreno y los recursos disponibles.