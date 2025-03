Increíble hallazgo en las pirámides de Egipto: descubrimiento cambia todo lo que se creía

Durante siglos, las majestuosas pirámides de Egipto han sido símbolo de poder, grandeza y misterio. Consideradas una de las maravillas del mundo antiguo, su construcción y propósito han dado pie a incontables teorías, desde civilizaciones avanzadas hasta intervenciones alienígenas. Sin embargo, un reciente descubrimiento arqueológico en Sudán del Sur podría cambiar radicalmente lo que se creía saber sobre estas estructuras milenarias.

Un grupo de investigadores de la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, liderado por la doctora Sara Schrader, encontró restos humanos en cinco pirámides de adobe ubicadas en el yacimiento de Tombos.

El hallazgo, aunque se dio fuera de Egipto, guarda una estrecha relación con la cultura egipcia, ya que esta región fue un importante enclave del antiguo reino de Nubia, que estuvo fuertemente influenciado por los faraones egipcios.

Faraón de Egipto. Foto: Grok

Lo que llamó la atención de los arqueólogos no fue solo la presencia de tumbas piramidales, sino el tipo de personas que fueron enterradas allí. Tras analizar los restos óseos, los expertos concluyeron que algunos de los individuos enterrados llevaban una vida de intensa actividad física, lo que indicaría que no pertenecían a la élite egipcia, sino que podrían haber sido trabajadores o ciudadanos de bajo estatus social.

Los pirámides no tenían el propósito que se creía

“Por mucho tiempo dimos por hecho que las pirámides eran exclusivamente para los ricos y poderosos”, explicó Schrader en entrevista con New Scientist. Sin embargo, las marcas en los huesos—específicamente en las zonas donde se insertan músculos, tendones y ligamentos—revelan un desgaste compatible con labores físicas intensas.

Este descubrimiento desafía la creencia tradicional de que solo los faraones y miembros de la nobleza eran enterrados en pirámides. La idea de que personas comunes o de estatus social bajo también pudieran tener acceso a tumbas monumentales cambia la narrativa sobre el uso y simbolismo de estas construcciones en el mundo antiguo .

Blu Radio - Pirámides de Egipto / Foto: AFP

A pesar del entusiasmo, algunos expertos, como el egiptólogo británico Aidan Dodson, se muestran escépticos. Dodson argumenta que no se puede establecer una relación directa entre el nivel de actividad física y la clase social, ya que algunos nobles practicaban ejercicios físicos para mantenerse fuertes. No obstante, Schrader considera que esta explicación no es consistente con la evidencia recolectada en múltiples excavaciones.

Con la ayuda de nuevas tecnologías y métodos de análisis biomoleculares, este tipo de hallazgos abre la puerta a reinterpretar la historia de las pirámides. Más allá de su imponente arquitectura, estas estructuras siguen revelando secretos que podrían cambiar para siempre nuestra comprensión del antiguo Egipto.