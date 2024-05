¿Qué color tendrían los extraterrestres? Un estudio científico revela que no son verdes

Son más de 5.500 exoplanetas confirmados y más de 30 planetas potenciales similares a la Tierra los que ha encontrado la Nasa en los últimos años.

La búsqueda por la vida en el cosmos está entrando en una nueva etapa que requiere incluir una diversidad más amplia de vida y de su evolución en otros lugares, eso es lo que afirma el estudio de científicos de la Universidad de Cornell.

En todo esto hay una gran pregunta, ¿de qué color son los extraterrestres? Pues bien, en el cine han vendido la idea de que los seres de otros planetas son de color verde.

En el imaginario popular el verde ha sido asociado a los aliens y toda esta rama de la ciencia ficción, pero qué dice la ciencia.

El color real de un extraterrestre sería violeta

El estudio publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Societyexplica que así como en la Tierra gracias a la fotosíntesis oxigenada el color verde es exuberante, los humanos no tienen ese tono en su piel.

Aseguran además que la Tierra primitiva pudo haber estado dominada por bacterias pigmentadas de color púrpura, incluidas las bacterias púrpuras no azufradas y las bacterias púrpuras azufradas.

Coelho y sus colegas reunieron 20 especímenes de bacterias púrpuras, tanto sulfúricas como no sulfúricas, provenientes de diversos lugares del mundo, como respiraderos hidrotermales y estanques cercanos al campus de Cornell.

Filtros que muestran las bacterias moradas sin azufre medidas (E01, E02, E11, E18, E23, E26, E33, E45, BV y RV), bacterias moradas de azufre (E03, E05, E06, E07, E10, E13, E28, E35, E41, E50, E51, E53) y cianobacterias moradas (Glo). Tomado del estudio científico.

Estas bacterias utilizan el rojo y el infrarrojo de baja energía en un proceso similar a la fotosíntesis. Aunque las bacterias púrpuras podrían representar un nicho biológico en la actualidad, algunos científicos teorizan que la Tierra antigua era probablemente mucho más púrpura de lo que es hoy en día.

Estas reacciones químicas son las que estarían ocurriendo en otros planetas con posible vida extraterrestre.

"Utilizando la vida en la Tierra como guía, identificamos las bacterias violetas como una biota que podría dominar una amplia gama de entornos en exoplanetas", señala el estudio.

Y agregan: "Si bien se desconoce si la vida (o las bacterias moradas) puede evolucionar en otros mundos, el morado podría ser el nuevo verde en la búsqueda de vida en la superficie".