Revelador dato sobre vida extraterrestre de la Unión Astronómica Internacional

El próximo reto de la ciencia es "encontrar vida en otro planeta" porque "somos la primera generación de seres humanos que realmente cuenta con la tecnología" adecuada para ello, dijo este lunes a Efe Ewine van Dishoeck, presidenta de la Unión Astronómica Internacional (IAU).

Publicidad

"Lo más emocionante de todo es que astrónomos y público en general han especulado alguna vez durante estos siglos sobre cómo sería la vida en otros planetas, pero yo creo que somos la primera generación de seres humanos que tiene realmente la tecnología para poder resolver esta cuestión científicamente", explica la astrónoma holandesa.

Van Dishoeck, de 63 años, llegó a la presidencia de la IAU el pasado agosto, en sustitución de la mexicana Silvia Torres-Peimbert (2015-2018), y calcula que es necesario al menos medio siglo más para saber si hay vida en otro planeta, aunque algunos de sus compañeros son "más optimistas" y creen que podría llevar entre 10 y 20 años.

Publicidad

Con "vida", explica, se refiere a una "simple bacteria unicelular" porque, si algo deja claro la historia de la Tierra es que "una vida monocelular crece muy rápidamente", en varios cientos de millones de años, mientras que el desarrollo de una vida multicelular "lleva mucho más tiempo, varios cientos de miles de millones" de años.

Publicidad

"No, no creo en marcianos verdes o algo así. Pienso en formas de vida mucho más simples o quizás algo mucho más complejo porque ya hayan logrado desarrollar inteligencia artificial en forma de robots. No lo sabemos", asegura.

Van Dishoeck cree que "algunas de las películas (de ciencia ficción) se ajustan realmente a las leyes de la física, especialmente en el caso de 'Interstellar' (de Christopher Nolan, 2014) pero otras se toman muchas más libertades".

Publicidad

Más allá del cine, los grandes retos de los astrónomos a día de hoy son usar los avances de la ciencia para "buscar pruebas de si existe un gemelo o gemela de nuestra tierra y encontrar vida en algún otro lugar del universo" pero recuerda que hay que tener paciencia porque "no fue hasta 1995 que se descubrió el primer exoplaneta (planeta fuera del Sistema Solar)".

Publicidad

Ahora hay localizados unos 400 y, estadísticamente, se considera que cada estrella tiene un planeta alrededor, subraya.

"Ahora que hemos encontrado los planetas, que sabemos dónde mirar, el siguiente reto es caracterizar la composición de su atmósfera y buscar la posible existencia de vida en esos planetas", agrega la también profesora de Astrofísica Molecular en la Universidad de Leiden.

Publicidad

En diferentes países, los científicos están levantado nuevas instalaciones, añade, para este mismo objetivo: captar imágenes en directo de los planetas extrasolares en busca de entender mejor su funcionamiento y su composición.

Publicidad

A modo de ejemplo, señala el gigantesco telescopio que Europa está construyendo desde el pasado agosto en Chile, el conocido como el "ELT", y que tendrá un diámetro de 39 metros, el más grande jamás fabricado.

Construir una base en la Luna o una estación espacial intermedia son algunos de los proyectos que está considerando la Agencia Espacial Europea (ESA, en inglés) y China como "una escalera" hacia Marte y los otros planetas.

Publicidad

También hay proyectos científicos más centrados en buscar señales de frecuencias de radio entre la Luna y la Tierra, señala, para subrayar que la colaboración entre las grandes agencias como la NASA y ESA y los pequeños países, es primordial para "seguir los avances" de los descubrimientos.

Publicidad

"Este año empezó con bastante astronomía. Ejemplo de ello es el aterrizaje de la misión china en la cara oculta de la Luna, algo sobre lo que sabemos relativamente poco. Tenemos fotos pero nunca hemos estudiado en detalle la composición. Parece algo distinto al lado que vemos desde la tierra", reconoce.

La Unión Astronómica Internacional cumple este año un siglo de vida y lo está celebrando con diferentes actividades en todo el mundo para "dar a conocer qué han traído estos cientos de años en cuestión de conocimientos" científicos a la sociedad.

Publicidad

"Hace cien años, nadie sabía por qué brillaban las estrellas, no sabíamos cuál era el tamaño y la estructura del universo, o que había más planetas alrededor que nuestra tierra. Hemos tenido grandes avances en descubrimientos, en tecnología (telescopios)", concluye.