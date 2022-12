Siga estas recomendaciones para no perderse el ‘eclipse del siglo’ en Colombia

Hace 19 años se apreció el último eclipse solar en Bogotá y la costa norte del país, un fenómeno astronómico que se repetirá este lunes 21 de agosto en lo que se ha denominado el ‘eclipse del siglo’.

Germán Puerta, astrónomo del Planetario de Bogotá, indicó que un hecho de estas dimensiones no volverá a registrarse hasta el año 2073, pero aclaró que “los eclipses no son tan raros”, pues se observan, aunque de manera parcial, “por lo menos cada dos o tres años”.

“A este lo han llamado ‘el eclipse del siglo’ porque se observará en Estados Unidos y ellos no tenían un eclipse que cruzara de costa a costa hace muchos años, por eso le han dado mucha publicidad”, explicó Puerta, quien destacó también que estos fenómenos se presentan por un alineamiento muy preciso del Sol, la Luna y la Tierra.

Señaló que en esta ocasión hay una “coincidencia asombrosa” porque la Luna, siendo 400 veces más pequeña que el Sol en diámetro, “está exactamente 400 veces más cerca, por eso aparentan el mismo tamaño”.

El fenómeno ocurrirá hacia la 1:30 p.m. del lunes, cuando “se podrá apreciar cómo va entrando ese disco lunar en el Sol”.

Sin embargo, el experto recomendó no ver directamente el eclipse pues “nuestros ojos no están diseñados para ver al Sol (…) No se puede observar sino con filtros especiales, como el que usan los soldadores con sus caretas, pero no se puede usar ni radiografías, vidrio ahumado, platón de agua o gafas de cine”.

En el eclipse se observará que la Luna cubrirá totalmente al Sol, “se verá la corona solar, estrellas y planetas, pero eso solo se verá desde Estados Unidos”. Aclaró el científico que, en el resto de América, desde Canadá hasta Colombia, habrá eclipse parcial por lo que “no se oscurecerá totalmente el cielo y en el caso de Bogotá solo será un 25%”.

Por su parte, el profesor en la Universidad ECCI Germán Chaparro dijo que el evento es importante porque hacía mucho tiempo que no se veía un fenómeno de esta naturaleza.

“En toda Colombia se podrá ver, desde San Andrés hasta Leticia. Lo que va a ocurrir es que el horario será desde la 1:00 hasta a las 3:00”, dijo.

Sin embargo, dijo que todo dependerá del clima.

