¿Cómo elegir qué celular comprar este 2026? Esto debe saber antes de comprarlo

Comprar celular en 2026 ya no es solo una cuestión de marca o precio. La decisión implica entender qué tecnologías realmente están funcionando en Colombia y cuáles valen la pena según el uso diario. Aunque el mercado está lleno de ofertas con la etiqueta “5G”, no todos los equipos ni todos los usuarios están listos para sacarle verdadero provecho.

Antes de dejarse llevar por la novedad, conviene revisar algunos puntos clave que pueden marcar la diferencia entre una buena compra y una frustración a mediano plazo.



5G en Colombia: no todo lo que brilla es velocidad

El 5G ya está activo en varias ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, y promete velocidades mucho más altas y menor latencia que el 4G. Sin embargo, no basta con que el celular diga “5G” en la caja. Es fundamental que el equipo sea compatible con las bandas que se utilizan en el país, especialmente la banda n78, una de las más empleadas en el despliegue nacional.

Muchos celulares importados, aunque más baratos, no soportan estas bandas, lo que limita el acceso real a la red incluso en zonas con cobertura. Además, el operador juega un papel clave: si la empresa no tiene habilitado el servicio 5G en su red o en el área del usuario, el celular no pasará de 4G.

Red 5G: beneficios de esta tecnología en los celulares / Foto: suministrada por Samsung

Tecnologías que sí marcan la diferencia en el día a día

Mientras el 5G termina de consolidarse, hay funciones que ya mejoran de forma notable la experiencia y que vale la pena priorizar al comprar un celular en 2026:



VoLTE: permite llamadas con mejor calidad de audio y menor tiempo de conexión.

eSIM: elimina la SIM física y facilita cambiar de operador o activar líneas adicionales.

Wi-Fi Calling: ideal para hacer llamadas desde redes Wi-Fi cuando la señal móvil es débil.

Buen soporte de 4G LTE: sigue siendo clave para una navegación estable en la mayor parte del país.

Estas tecnologías suelen pasar desapercibidas, pero en la práctica pesan más que tener 5G sin cobertura real.



¿Vale la pena comprar un celular sin 5G en 2026?

Para muchos usuarios, sí. Un buen celular 4G, con soporte para VoLTE y una batería eficiente, sigue siendo suficiente para redes sociales, videollamadas, trabajo y entretenimiento. El 5G es una apuesta a futuro, pero no una necesidad inmediata.

La recomendación es clara: más allá de la moda, conviene evaluar compatibilidad, operador, funciones útiles y el tipo de uso diario. En 2026, comprar bien un celular es informarse un poco más antes de pagar.