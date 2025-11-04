Cómo proteger su celular de la humedad, el polvo y las caídas: el secreto no está en las fundas

En el ecosistema tecnológico actual, el smartphone dejó de ser un simple medio de comunicación. Para millones de colombianos, el celular es una herramienta de estudio, una oficina portátil y la puerta de entrada a todo tipo de entretenimiento. Sin embargo, en el trajín diario, donde el ritmo es pesado, la durabilidad de estos equipos se convierte en una preocupación constante y, en la mayoría de veces, en un gasto que muchos no pueden afrontar cada año.

Por eso, al momento de elegir un nuevo teléfono, la ficha técnica es su mejor aliada. No basta con fijarse en la cámara o el procesador; la verdadera magía se encuentra en los detalles: esas letras y números pequeños que certifican qué tan resistente es el dispositivo ante las amenazas más comunes, como el agua, el polvo o las caídas. Hoy, el secreto ya no está en comprar una funda voluminosa, sino en escoger bien desde el principio, considerando la resistencia como una característica esencial de seguridad.

Cómo proteger su celular de la humedad, el polvo y las caídas

Al revisar las características de su próximo celular, busque las siglas IP, que significan Ingress Protection (Protección contra la Intrusión). El número que las acompaña revela la capacidad real del equipo para resistir los elementos.



El antiguo estándar IP68 ya no es el máximo. La nueva referencia de durabilidad es la certificación IP69. El primer número, el “6”, indica que el dispositivo es completamente hermético al polvo. El “9”, por su parte, representa la máxima protección contra líquidos. Según los expertos, esta certificación garantiza resistencia ante chorros de agua a alta presión y temperatura, incluso durante limpiezas con vapor. En la práctica, esto significa que un derrame de café o una lluvia intensa ya no deberían poner en riesgo el equipo.

A ello se suma la protección de pantalla con materiales como el Corning Gorilla Glass. En dispositivos de alto rendimiento, como el realme 15 Pro con Gorilla Glass 7i, la resistencia a caídas y rayones aumenta considerablemente, haciendo del teléfono una herramienta confiable para el día a día.

No obstante, la seguridad no solo depende del exterior. La información es el activo más valioso. Modelos como el realme 15 Pro, con opciones de almacenamiento de hasta 512 GB, permiten conservar miles de archivos, fotos y videos, además de crear copias de seguridad locales. Hacerlo con frecuencia es, sin duda, la mejor póliza de seguro digital.

realme 15 Pro

Pantalla de 144 Hz: menos fatiga visual y mayor comodidad para leer y estudiar

La vida moderna obliga a pasar horas frente a la pantalla, ya sea estudiando, leyendo documentos o viendo clases. Esto genera un riesgo silencioso: la fatiga visual. La tasa de refresco (medida en hercios) y el nivel de brillo son claves para reducirla.

Una pantalla de 144 Hz, como la del realme 15 Pro, se actualiza 144 veces por segundo, casi el triple del estándar de 60 Hz. Esta fluidez se traduce en un desplazamiento más suave del texto y una respuesta táctil más precisa, lo que reduce el esfuerzo visual y mental.

Además, su brillo máximo de 6500 nits, junto con la tecnología de atenuación PWM de 4608 Hz, diseñada para disminuir la fatiga ocular, permite leer bajo el sol con total comodidad. Apostar por una pantalla de alta calidad no es solo una cuestión estética: es una inversión en salud visual, productividad y bienestar.