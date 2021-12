Como salir de la versión beta para varios dispositivos de WhatsApp

WhatsApp permite usar hasta cuatro dispositivos vinculados a la vez sin necesidad de tener su teléfono conectado. Esta funcionalidad aún está en prueba y si usted aceptó usarla seguro ha tenido una serie de problemas.

En la versión web, por ejemplo, los chats se cargan demasiado lentos. Además, no se puede ver la ubicación en tiempo real de sus dispositivos vinculados, no se pueden poder fijar chats, o no poder ver ni restablecer invitaciones a grupos ni unirse a ellos.

¿Cómo salir de la versión beta para varios dispositivos? Aquí le explicamos todo:

Android

1. Abra WhatsApp y toque el ícono de más opciones .

2. Vaya a Dispositivos vinculados.

3. Toque Versión beta para varios dispositivos.

4. Tocar SALIR DE LA VERSIÓN BETA.

iPhone

1. Abrir WhatsApp y ve a Configuración.

2. Pulsar Dispositivos vinculados.

3. Pulsar Versión beta para varios dispositivos.

4. Pulsar Salir de la versión beta.

WhatsApp anunció en julio pasado el lanzamiento de la versión Beta de la opción multidispositivo, sin que se requiera una conexión de un celular a internet.

Es decir, el usuario puede tener abierta su cuenta en el teléfono y “en hasta otros cuatro dispositivos simultáneamente”, incluso, si la batería de su celular está descargada.

Lo anterior, porque la estructura de la conexión a WhatsApp no tiene como fuente principal al celular, como pasa actualmente, sino que los otros dispositivos pueden conectarse de forma independiente