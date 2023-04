¿Cómo será el proceso de subasta de la red 5G en Colombia?: ministra de las TIC’s explica

Este será un año trascendental para la conectividad y el sector de comunicaciones en Colombia. Entre otras cosas porque se abrirá la licitación para los contratos 5G, se renovará el 75% del espectro de los operadores de telefonía y el Gobierno nacional tiene el propósito de aumentar sensiblemente la conectividad del país que está en el 60%.

Para explicar estos temas, Sandra Milena Urrutia, ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC's habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, con Camila Zuluaga y analizó el panorama del sector. La funcionaria, en primera instancia, habló de la demora de su nombramiento.

“Fui la última ministra nombrada. Se presentaron varias mujeres, algunas las conozco y con ellas he trabajado. Lo que entiendo es que cuando fui elegida entre las 10 que quedamos es empezaron a descartar por diferentes razones, algunas tuvieron incompatibilidad y pues creo por eso que me estaban esperando. En el sector, las mujeres hemos roto el techo de cristal pero nos hace faltar subir otro escalón”, señaló.

Urrutia, también se refirió a la la licitación de las red 5G en el país y lo que será la llegada de esta tecnología a Colombia, teniendo en cuenta el enfrentamiento geopolítico entre las potencias de Estados Unidos y China quienes se pelean la interconexión en los diferentes países.

Publicidad

“Tenemos un principio legal de neutralidad de red, En Colombia todos los que cumplan con los principios que se han definido para que haya la posibilidad de interconectaste de la debida forma, bienvenidos sean. ¿Que hemos hecho? desde el 21 de diciembre le entregamos al país una hoja de ruta tanto de renovaciones de espectro como la subasta de 5G, cuando llegue al Ministerio me encontré que teníamos el camino no listo para la subasta. En el documento le expliqué al país de forma didáctica lo que significa esto y me fijé un cronograma”, señaló.

La funcionaria resaltó que su trabajo en el sector público le facilitó llegar con conocimientos al Ministerio y no llegar a aprender. Además, se refirió a las antenas que se han visto en las calles de las ciudades colombianas y fue cuestionada por la regulación de las mismas.

“Estas antenas son importantes para la conectividad. La altura y dónde deben estar ubicadas hay como dos regulaciones. El Plan de Ordenamiento Territorial de los municipios define la destinación de los usos del suelo y las antenas deben obedecer a esas posibilidades, pero lo que les pedimos a las entidades es ayuda para el despliegue de esas antenas”, indicó.

Publicidad

La jefe de cartera de las TIC’s enfatizó en que esas estructuras, con las cumplimientos técnicos, no generan daños en la salud de los habitantes que están cerca de las antenas.

Por otro lado, mencionó el tema de conectividad y habló del informe de la OCDE, que ‘raja’ a Colombia en esa materia, sobre todo en comunidades rurales.

“Tenemos una deuda pendiente histórica en esa materia, si nos comparamos con Latinoamerica, con nuestros vecinos, también estamos rajados. Se tomaron políticas públicas que lo que hicieron fue que no se hiciera la inversión necesaria en el sector y pues el resultado es que hoy estamos conectados al 60, 5 % a nivel del país, según encuesta del DANE del 2021”, indicó.

La ministra respondió a los cuestionamientos sobre si estaría de acuario con la prohibición del uso de Tik Tok para funcionarios y empleados estatales como se ha hecho en algunos países, además, de la regulación de la plataforma china en Colombia.

Publicidad

“El frenar el desarrollo de la tecnología es perder la oportunidad de generar nuevas industrias y que las personas puedan desarrollar toda su creatividad. Pienso qué hay que regular, sí soy fan de poder establecer algunas reglas en estas grandes plataformas. La prohibición, pienso que en esas condiciones tan tajantes estaríamos perdiendo comunicación con la juventud, el Ministerio tiene TikTok porque es como le llegamos a esa generación”, enfatizó.

Finalmente, Urrutia entregó una primicia y contó que va a lanzar un programa para enseñar el uso seguro de las TIC para entregar las capacidades para navegar de manera confiable, basado en la no la prohibición, sino en el conocimiento, la pedagogía y las reglas claras.

Escuche la entrevista completa de Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire:

Publicidad

Le puede interesar: