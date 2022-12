Conozca los alcances de la tecnología Block Chain en las criptomonedas

El 'Block Chain' funciona como un libro de contabilidad, con una base de datos distribuida, que registra bloques de información. En el mundo de la criptomoneda, el 'Block Chain' es el encargado del sistema de información que está detrás de la moneda virtual.

“Lo podemos ver como su nombre lo dice en ‘una cadena de bloques’ que botan información que a su vez se pasan entre diferentes participantes en un sistema como el 'Block Chain' y la información no está almacenada en una entidad central sino descentralizada y de forma más segura entre los participantes”, señaló Stefan Krautwald, gerente del club de compras digital Fluz Fluz, empresa especialista en compras por internet.

Los expertos aseguran que el 'Block Chain' ha cambiado en los últimos años pero coinciden en que es un fenómeno con gran potencial.

“En Colombia hay muy pocos ejemplos aún. La invitación es informarse, a escuchar y aprender pero no formar opiniones y tratar de derribar verdades que pueden cambiar de un día a otro”, agregó Krautwald.

El club Fluz Fluz usa esta tecnología para hacer transacciones más seguras y ágiles. Esta empresa ha sido elegida recientemente para exponer su experiencia en Suiza frente a consorcios en el tema de adopción de 'Block Chain' en sus actividades.

"Mi mayor recomendación es informarse bien antes de aventurarse en este mundo. No compre, no venda y no trance con lo que no conozca. Vea los riesgos de fluctuación en precios y si siente que ha entendido la propuesta pues hay que probar", añadió Krautwald.

