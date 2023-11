¿Cuáles iPhone podrían dejar de ser compatibles con iOS 18 en 2024?

Cada año, Apple presenta una versión actualizada de su sistema operativo. Esta vez, en septiembre, se anunció el lanzamiento de iOS 17 junto con el iPhone 15, un teléfono que ha cautivado a los usuarios debido a su impresionante cámara.

La actualización del sistema operativo conlleva que algunos de los dispositivos más antiguos de la marca ya no sean compatibles y, por ende, sean más vulnerables a los ataques cibernéticos. Este es el caso del iPhone X, iPhone 8 y 8 Plus, iPhone 7 y 7 Plus, iPhone SE primera generación, iPhone 6, 6 Plus, 6 S y 6 S Plus, iPhone 5, 5C y 5S, iPhone 4 y 4s, iPhone 3G y 3GS, así como del iPhone de primera generación, los cuales se quedaron en la última versión de iOS 16 lanzada en septiembre de 2022.

Aunque recientemente se lanzó el sistema operativo iOS 17, la marca ya está considerando las mejoras que podría incluir el iOS 18, el cual podría ser presentado en el evento anual de mediados de 2024.

Aunque la marca aún no ha confirmado oficialmente la lista de iPhone que dejarán de recibir actualizaciones en 2024, es probable que, siguiendo el patrón establecido, el gigante tecnológico deje de brindar soporte a los teléfonos lanzados hace cinco o seis años, es decir, aquellos lanzados en 2018.

Por lo tanto, el iPhone XR, iPhone XS y el iPhone XS Max podrían ser los próximos dispositivos en quedar excluidos de la actualización de iOS 18.

Funcionalidades del iOS 17 de Apple

Sincronización de stickers con iCloud: La nueva sección de stickers permite a los usuarios acceder a todos los Live Stickers, emojis y paquetes de stickers en un solo lugar. Estos se sincronizarán con iCloud para que puedan descargarse en cualquier dispositivo iOS conectado a la nube.

Widgets interactivos: los usuarios pueden controlar las luces de un espacio y ambientar el lugar con música a través de su teléfono.

AirDrop: con la nueva actualización de AirDrop, los usuarios pueden compartir números de teléfono y direcciones de correo electrónico simplemente acercando sus dispositivos.

Descarga de mapas para uso sin conexión: es posible guardar una sección de un mapa en el teléfono para explorarla sin necesidad de una conexión a internet.

Seguridad en la comunicación: la función de Seguridad en la Comunicación ahora incluye protección relacionada con fotos y videos que podrían mostrar contenido íntimo. Esto se aplica a AirDrop, el selector de fotos en todo el sistema, mensajes de FaceTime, Pósters de Contacto en la aplicación Teléfono y aplicaciones de terceros. Además, el contenido íntimo recibido en los dispositivos se difuminará para que el usuario decida si desea verlo o no.

