Despídase del "ok, Google": esta es la nueva forma de llamar a su asistente virtual

Google y Apple se han posicionado por su popularidad en los comandos para acceder a los asistentes virtuales en los dispositivos. Sin embargo, la empresa de tecnología multinacional, Google, tomó una atrevida decisión que cambiaría de manera definitiva su comando de voz.

Es así como la compañía tecnológica está desarrollando una actualización que introduce el nuevo comando: "Hey, Gemini", que busca que los usuarios interactúen con su asistente virtual de manera más moderna y personalizada.

Este cambio se dio a conocer durante la presentación de Android XR, la plataforma de realidad mixta de Google. En uno de los videos demostrativos, se mostró cómo un usuario activaba un dispositivo sin recurrir al tradicional “ok, Google”, sino utilizando el novedoso “hey, Gemini”.

Gemini / Foto: Suministrada por Google

¿Cuándo estará disponible el nuevo comando?

Aunque aún no hay una fecha oficial para el lanzamiento global del nuevo comando, las primeras pruebas y demostraciones han generado expectativa. Se considera que en una primera etapa, los usuarios podrán seguir utilizando "ok, Google" mientras se adaptan a "hey, Gemini". No obstante, todo apunta a que el histórico comando será eliminado a medida que la nueva frase gane terreno.

Por ahora, la funcionalidad de “hey, Gemini” está limitada. Solo algunos dispositivos, especialmente los que utilizan Android XR, han empezado a integrar esta nueva herramienta. Se espera que en los próximos meses, su disponibilidad se extienda a otros productos de Google como teléfonos móviles, altavoces inteligentes y pantallas Nest.

¿Por qué Google cambiará su comando?

Teniendo en cuenta que Gemini es la Inteligencia Artificial que desarrolló Google, este cambio se da precisamente porque al usarla como comando de voz ofrecerá resultados más precisos y solución a diferentes problemas o necesidades que plantee el usuario.

El cambio no se queda en un simple ajuste de comandos. Gemini se ha convertido en el centro de las nuevas propuestas de inteligencia artificial de Google. Su capacidad de responder con mayor naturalidad, rapidez y precisión lo hace ideal para dispositivos que no cuentan con pantallas táctiles, como las gafas de realidad aumentada.