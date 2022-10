"El abrazo de la serpiente", entre nueve prenominadas al Óscar

La cinta dirigida por Ciro Guerra luchará con otras ocho películas para hacerse un hueco en la selección definitiva de cinco filmes que competirán por este galardón.

Entre las otras candidatas se encuentran la danesa "A War", de Tobias Lindholm; la francesa "Mustang", de Deniz Gamze, y la alemana "Laberynth of Lies", de Giulio Ricciarelli.

Completan la lista de aspirantes "The Brand New Testament", de Jaco Van Dormael (Bélgica); "The Fencer", de Klaus Härö (Finlandia); "Son of Saul", de László Nemes (Hungría); "Viva", de Paddy Breathnach (Irlanda), y "Theeb", de Naji Abu Nowar (Jordania).

En "El abrazo de la serpiente", que ganó el "Art Cinema Award" en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes, Guerra se acerca al Amazonas a través de la mirada de los pueblos indígenas con la intención de explicar la gran incógnita verde que supone el río-mar para Colombia.

"El Amazonas es un lugar muy desconocido para los colombianos, hemos crecido de espaldas a esa región y quería entrar a conocerlo", señaló Guerra en una entrevista con Efe en mayo de este año.

Rodada en blanco y negro, la producción se sumerge en dos diarios de viajeros europeos que recorrieron el Amazonas a inicios y mediados del siglo XX en busca de una planta mítica para los pueblos aborígenes, de cuyas tradiciones se sirve Guerra como hilo conductor de la historia.

Las cinco nominadas a la mejor película extranjera se conocerán el próximo 14 de enero, junto al resto de categorías, mientras que la 88 edición de los premios Oscar se celebrará el domingo 28 de febrero.

Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:

-Dos miembros de la policía resultaron heridos tras un ataque cuando adelantaban un patrullaje en el municipio de Tierralta, Córdoba.

-El próximo lunes será un día definitivo para definir el salario mínimo de los colombianos, aseguró el Ministro de trabajo, Luis Eduardo Garzón.

-A través de un artículo publicado en internet, la delegación de paz de las Farc, asegura que “La actual Mesa de Diálogos en La Habana, hubiese sido imposible sin el compromiso y apoyo del presidente Chávez y la Venezuela Bolivariana”, añaden en otro aparte que “es inaceptable el juego del imperio y sectores de las oligarquías de Caracas y Bogotá, que piensan minar desde adentro la revolución bolivariana”.

-El vicepresidente Germán Vargas anunció desde Villavicencio que para el próximo año todas las viviendas que se han entregado en el país tendrán Internet gratis y un computador. Vargas Lleras entregó hoy en la capital del Meta 1200 soluciones de vivienda gratuitas en el barrio la Madrid, en el sur la ciudad.

-En lo corrido del año 2015, la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga ha destruido mercancías de contrabando, avaluadas en 7.900 millones de pesos, superando el resultado obtenido el año anterior, que fue de 4.686 millones, lo cual representa un incremento del 68%. Los rubros más representativos en las destrucciones realizadas por esta Seccional, son: licores, cigarrillos, estuches y carcazas para teléfonos móviles.

-El senador por Florida y precandidato republicano Marco Rubio aseguró que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, "trata mejor a los enemigos que a los aliados" de su país. Rubio criticó con estas palabras el acuerdo entre los Gobiernos de Estados Unidos y Cuba para reanudar en los próximos meses los vuelos comerciales entre ambos países.