En 2019 el Concorde volverá a los cielos

Uno de los dos aviones supersónicos usados para vuelos comerciales, el Concorde, podría volver a la escena aeronáutica en 2019.

La idea proviene del Club Concorde (que consiste en entusiastas, fanáticos, pilotos y pasajeros del avión), amantes de este ‘pájaro supersónico’, que han anunciado tener los recursos disponibles para volver a dar vida a este querido modelo.

En los planes de estos aficionados está tener nuevamente dos modelos. Uno con fines turísticos en Londres, y otro para participar en exposiciones aéreas.

Uno de los más fervientes seguidores del Concorde, Jonathan Glancey, autor del libro “Concorde: the Rise and Fall of the Supersonic Airliner”, ha señalado que lo importante para volverlo a ver es el capital, ya que un buen equipo técnico no tendría inconveniente en restaurar aviones de este tipo.

La desaparición de este avión de dio en 2013 y algunas razones apuntan a los fuertes críticas que tuvo la aviación luego del 11 de septiembre de 2011; también se señala a los altos costos para acceder a él, como uno de los motivos que provocó su desaparición.