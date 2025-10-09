Estas son las empresas de telefonía con más multas por incumplir derechos de sus usuarios

Desde 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), ha impuesto en promedio 99 sanciones que ascienden a 104.570 millones de pesos, a empresas de comunicaciones por cobros indebidos, información y publicidad engañosa, obstáculos a la portabilidad, cláusulas de permanencia injustificadas y facturación irregular.
Dentro de las multas resaltan la impuesta a Claro por restringir la portabilidad numérica de sus usuarios, a Tigo por no actualizar la base de datos de los números que habían completado el proceso de traspaso a otros operadores y a Movistar por la creación de una causal moral ficticia llamada ´Bono de fidelización siempre conectado’, que impedía la portabilidad de sus clientes.
Según la SIC, las sanciones impuestas en este Gobierno superan en un 30,6 % las del cuatrienio anterior, en el cual las multas fueron de 80.073 millones de pesos. Los datos de la entidad revelan que las 10 empresas más sancionadas fueron:
- UNE EPM Telecomunicaciones S.A. (Tigo Hogar)
- Comunicación Celular S.A. (Claro)
- Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC (Movistar)
- Partners Telecom Colombia S.A.S. en reorganización (Wom)
- DirecTV Colombia Ltda.
- Servientrega S.A.
- Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P.
- Inter Rapidísimo S.A.
- Colombia Móvil S.A. E.S.P. (Tigo)
- Legon Telecomunicaciones S.A.S.
La SuperComercio resaltó el papel de la Dirección de Investigación de Protección a Usuarios de Comunicaciones de la SIC, por medio de la cual se ha logrado la imposición de sanciones y 85 campañas de concientización y sensibilización en materia de comunicaciones.
“Hoy más ciudadanos buscan orientación y solución a la vulneración de sus derechos como usuarios de empresas de comunicaciones y postales en la SIC. Es importante destacar que de 99.220 quejas recibidas entre el 8 de agosto de 2018 y el 7 de agosto de 2022, se pasó a 128.321 quejas entre el 8 de agosto de 2022, al 25 de septiembre de 2025”, se lee en el comunicado de la entidad.
De las quejas recibidas, el 87,9 % han sido resueltas de manera favorable por los operadores a través del programa ‘autocomposición’ de la SIC.