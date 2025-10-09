Estas son las empresas de telefonía con más multas por incumplir derechos de sus usuarios

Desde 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), ha impuesto en promedio 99 sanciones que ascienden a 104.570 millones de pesos, a empresas de comunicaciones por cobros indebidos, información y publicidad engañosa, obstáculos a la portabilidad, cláusulas de permanencia injustificadas y facturación irregular.

Dentro de las multas resaltan la impuesta a Claro por restringir la portabilidad numérica de sus usuarios, a Tigo por no actualizar la base de datos de los números que habían completado el proceso de traspaso a otros operadores y a Movistar por la creación de una causal moral ficticia llamada ´Bono de fidelización siempre conectado’, que impedía la portabilidad de sus clientes.

Logos de Tigo, Movistar y Claro Foto: Elaboración propia con imágenes de las marcas

Según la SIC, las sanciones impuestas en este Gobierno superan en un 30,6 % las del cuatrienio anterior, en el cual las multas fueron de 80.073 millones de pesos. Los datos de la entidad revelan que las 10 empresas más sancionadas fueron:



UNE EPM Telecomunicaciones S.A. (Tigo Hogar) Comunicación Celular S.A. (Claro) Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC (Movistar) Partners Telecom Colombia S.A.S. en reorganización (Wom) DirecTV Colombia Ltda. Servientrega S.A. Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P. Inter Rapidísimo S.A. Colombia Móvil S.A. E.S.P. (Tigo) Legon Telecomunicaciones S.A.S.

La SuperComercio resaltó el papel de la Dirección de Investigación de Protección a Usuarios de Comunicaciones de la SIC, por medio de la cual se ha logrado la imposición de sanciones y 85 campañas de concientización y sensibilización en materia de comunicaciones.

“Hoy más ciudadanos buscan orientación y solución a la vulneración de sus derechos como usuarios de empresas de comunicaciones y postales en la SIC. Es importante destacar que de 99.220 quejas recibidas entre el 8 de agosto de 2018 y el 7 de agosto de 2022, se pasó a 128.321 quejas entre el 8 de agosto de 2022, al 25 de septiembre de 2025”, se lee en el comunicado de la entidad.



De las quejas recibidas, el 87,9 % han sido resueltas de manera favorable por los operadores a través del programa ‘autocomposición’ de la SIC.