Este país impuso duras restricciones a las llamadas de WhatsApp y Telegram: esta es la razón

Al reaccionar ante esta medida, Telegram afirmó en un comunicado que "lucha activamente contra el uso indebido de su plataforma".

Telegram y WhatsApp_AFP.jpg
Telegram y WhatsApp
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 13, 2025 01:00 p. m.

Rusia anunció el miércoles restricciones en las llamadas en las aplicaciones de mensajería WhatsApp y Telegram, diciendo que esto era necesario para combatir la criminalidad, informaron los medios estatales.

"Con el fin de combatir a los criminales, se están tomando medidas para restringir parcialmente las llamadas en estas aplicaciones de mensajería extranjeras (WhatsApp y Telegram)", dijo el organismo de control de comunicaciones Roskomnadzor, citado por las agencias de noticias RIA y TASS.

Las aplicaciones de mensajería se han convertido en "los principales servicios de voz utilizados para el fraude y la extorsión, y para involucrar a ciudadanos rusos en actividades subversivas y terroristas", añadió el organismo de control.

Telegram 4.jpg
AFP- Bluradio

Al reaccionar ante esta medida, Telegram afirmó en un comunicado que "lucha activamente contra el uso indebido de su plataforma" y elimina "miles de contenidos nocivos cada día".

Los servicios de seguridad rusos han afirmado que Ucrania estaba utilizando Telegram para reclutar personas o cometer actos de sabotaje en Rusia.

Moscú quiere que las aplicaciones de mensajería proporcionen acceso a los datos a solicitud de las fuerzas del orden, no solo para investigaciones de fraude, sino también para investigar actividades que Rusia considera terroristas.

Publicidad

"El acceso a las llamadas en mensajeros extranjeros será restaurado después de que comiencen a cumplir con la legislación rusa", dijo el ministerio digital de Rusia.

Desde el lanzamiento de su ofensiva en Ucrania, Rusia ha restringido drásticamente la libertad de prensa y la libertad de expresión en línea.

