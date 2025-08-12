WhatsApp toma medidas severas por violación de importante función: cuidado con su cuenta

WhatsApp tiene leyes muy estrictas para mantener la información de todo usuario bajo completa seguridad. Dentro de las varias funciones y modalidades de esta aplicación existe la de canales, un servicio de difusión unidireccional opcional que opera de forma independiente de la mensajería privada.

De acuerdo con la app, los canales están diseñados para que las personas puedan seguir información extra y detallada de individuos y organizaciones que son importantes, según los gustos o necesidades.

Precisamente, para asegurar que las novedades compartidas sean apropiadas para un público general, los administradores de canales deben adherirse estrictamente a las conocidas Normas de los Canales.

También a las condiciones del servicio complementarias. Desde WhatsApp advierten que el incumplimiento de estas normas puede resultar en acciones severas, incluyendo la suspensión de la cuenta del administrador.

WhatsApp y sus funciones para liberar espacio Foto: Imagen FX

Por eso, es primordial que cada usuario conozca y entienda las razones específicas que podrían llevar a una suspensión de WhatsApp para mantener la integridad del servicio y la actividad de un canal.



Violaciones críticas a las normas de WhatsApp

Contenido o actividad Ilegal: compartir cualquier tipo de contenido ilegal o participar en actividades ilícitas es una causa directa de suspensión. Esto incluye, pero no se limita a:

Contenido que explote sexualmente a menores o los ponga en peligro, incluyendo material sobre abuso infantil. Contenido que apoye a individuos u organizaciones criminales o extremistas violentos. Facilitar la explotación de personas. Compartir contenido que muestre, amenace o promueva la violencia sexual. Compartir propiedad intelectual de la cual no se poseen los derechos de uso.

Contenido que cause daño grave a personas: publicar material que pueda poner en riesgo la seguridad pública o personal es estrictamente prohibido. En este caso no se admiten:

Amenazas creíbles a la seguridad pública o personal. Incitación a la violencia. Organización o coordinación de actividades violentas o delictivas.

Fraude y engaño: participar en cualquier forma de fraude es una violación grave de las normas. Esto incluye actividades o contenidos que intencionalmente engañen, imiten, tergiversen, estafen, defrauden o exploten a WhatsApp o a sus usuarios.

Contenido inapropiado para todas las edades: los canales deben mantener un contenido apropiado acorde a la edad para todos los usuarios de WhatsApp. Esto significa evitar:

Imágenes que sean excesivamente violentas o gráficas. Contenido sexualmente explícito o pornográfico.

Además de estas infracciones graves, los administradores también deben ser respetuosos con sus seguidores y evitar enviar demasiadas novedades o novedades de baja calidad que podrían llevar a los destinatarios a dejar de seguir el Canal.