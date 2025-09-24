Estos avances tecnológicos cambian la forma de trabajar en el agro colombiano

El sistema agroalimentario colombiano está experimentando una aceleración significativa en la adopción de tecnología, un esfuerzo liderado por el Colombia Agrifood Innovation Hub (CAIH), una iniciativa de Eatable Adventures.

En solo cinco meses de operación, el CAIH se ha consolidado como un motcor para el ecosistema agrifoodtech del país. El objetivo central de esta plataforma es acelerar la adopción de tecnologías y perfilar a Colombia como un referente regional en innovación aplicada.

La relevancia del Hub se ha visto reforzada con la reciente incorporación de aliados estratégicos de peso, como la Cámara de Comercio de Bogotá, la Universidad de La Sabana y Alianza Team. Esta estratégica está diseñada para potenciar la capacidad del Hub y asegurar que las ideas se conviertan en resultados medibles, fortaleciendo la competitividad nacional.

Campo_campesinos colombianos // Foto: AFP MAURICIO DUENAS/AFP

El CAIH conecta a startups, empresas, la academia y los inversores. Esta colaboración es indispensable, ya que la innovación en el sector requiere que la academia, las instituciones y las empresas trabajen conjuntamente para llevar las ideas a la fase de ejecución, enfocándose en pilotos, métricas y escalamiento.



El enfoque del Hub ha pasado de la conceptualización a la ejecución y los resultados tangibles. Mediante una agenda constante de actividades, incluyendo workshops, webinars y eventos, se han fortalecido las capacidades de los actores y se han generado conexiones estratégicas para el desarrollo de nuevos proyectos.

Un ejemplo de ello fue el Bootcamp de Innovación Agrifoodtech, en el que startups y empresas definieron rutas claras para la implementación de pilotos. En esencia, el CAIH está creando el entorno donde la ciencia, el emprendimiento y la industria convergen para impulsar la transformación del sistema alimentario.



Innovación tecnológica

La tecnología está sirviendo directamente al campo colombiano a través del impulso a startups que ofrecen soluciones concretas a los desafíos de la producción y la alimentación. El CAIH, mediante su conexión con Raíces, el programa global de Eatable Adventures, ha seleccionado y apoyado a dos compañías colombianas de alto impacto.