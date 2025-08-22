Existen cocinas invisibles que se manejan desde el celular en Colombia: así funcionan

La automatización del hogar continúa avanzando en Colombia con la incorporación de nuevas tecnologías que transforman los espacios cotidianos. Una de las innovaciones más recientes es la integración de sistemas de cocción invisibles, que sustituyen a las estufas tradicionales mediante placas de inducción instaladas bajo la encimera. Estas permiten cocinar directamente sobre la superficie y, cuando no están en uso, mantener el espacio libre de elementos visibles.

El desarrollo se enmarca en una tendencia global hacia las cocinas inteligentes. Según cifras de Research and Markets, citadas por BusinessWire, este mercado alcanzó un valor de 5.300 millones de dólares en 2023 y podría crecer hasta los 14.400 millones en 2030, con una tasa de crecimiento anual estimada en 15,4%. La expansión responde a la búsqueda de soluciones sostenibles, conectadas y adaptadas a estilos de vida más dinámicos.

El sistema busca responder a la necesidad de optimizar áreas en viviendas, especialmente en entornos urbanos donde el espacio es limitado. Además, convierte la cocina en un espacio multifuncional: la misma superficie puede emplearse como comedor, área de trabajo o punto de reunión familiar.

Cocina con hidrógeno. Foto: Grok

Más allá del diseño, la tecnología incorpora conectividad remota. Los equipos pueden encenderse, apagarse y regularse desde una aplicación en dispositivos móviles gracias a la integración de Bluetooth y Wi-Fi. Esto los convierte en parte del ecosistema de dispositivos inteligentes dentro del hogar.

“El avance más relevante de esta tecnología es que hoy no solo desaparece visualmente, sino que también puede encenderse y gestionarse desde una app móvil, lo que transforma por completo la forma en que interactuamos con la cocina”, explica Carolina Rivera, CFO y cofundadora de Fanáticos por las Cocinas, firma colombiana especializada en diseño

Otra característica relevante es la seguridad. Los sistemas funcionan mediante sensores que solo se activan con utensilios compatibles, lo que disminuye el riesgo de quemaduras. También permiten mayor precisión en la configuración de temperaturas, mejor aprovechamiento de la energía y una limpieza más sencilla al no tener rejillas ni componentes externos.