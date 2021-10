Facebook, WhatsApp e Instagram registran caída mundial

Facebook, WhatsApp e Instagram registraron este lunes, 4 de octubre, una caída mundial, según reportaron usuarios de estas redes sociales.

"No se puede acceder al sitio", es el mensaje que aparece al internar a Facebook e Instagram, mientras que WhatsApp, simplemente, no funciona. En el caso concreto de la popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, cuando los usuarios envían mensajes, les aparece el mensaje "conectando" y el icono de un reloj, pero el contenido no llega a enviarse a su destinatario.

Facebook e Instagram comparten los mismos servidores y eso explica la caída, según medios especializados. La compañía lleva años trabajando en la integración de ambas plataformas en una sola para la mensajería

El portal Downdetector, que registra el funcionamiento de estas plataformas, registró caídas en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga

Sin embargo, el problema va mucho más allá, dado que medios de comunicación de México, España y Estados Unidos, también reportaron problemas en estas plataformas.

Así reportaron los usuarios en redes sociales la caída:

Whatsapp, Insta y Facebook se han caído pero siempre podremos usar pic.twitter.com/wlzKskiAtM — 𝒁𝒆𝒍𝒅𝒖 🔧 (@Zeldu_) October 4, 2021

*Instagram, Facebook y whatsapp se me pusieron pendejos*



Yo, automáticamente para saber lo que está pasando: pic.twitter.com/GeC9u7qhSW — Tío Kevin. (@KevinElDeFb) October 4, 2021

Yo viniendo a Twitter para leer si cayó Facebook, WhatsApp e Instagram. pic.twitter.com/KS2NzILgKg — Joss (@pepeoliveross) October 4, 2021

Yo reiniciando el módem pensando que era mi internet y resulta que era WhatsApp, Facebook e Instagram se cayeron 🤡 pic.twitter.com/3czroOrS5Q — enchufetv (@enchufetv) October 4, 2021

Yo a media conversación después de que se cayera whatsapp pic.twitter.com/yLYj13H0Hf — Fer Calihua (@CalihuaFer) October 4, 2021