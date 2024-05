Funcionarios de hogares del ICBF protestaron en la sede de Antioquia por retrasos en los pagos

Funcionarios y usuarios de hogares infantiles del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) en Antioquia llegaron a la sede regional para protestar por los retrasos en el desembolso de los recursos. Aproximadamente 60 mil niños estarían en riesgo de quedar sin atención

La inconformidad tiene que ver con el pago de los recursos por parte del ICBF que, dicen los protestantes, se retrasaron en un mes en el pago correspondiente a abril y mayo, teniendo en cuenta que el pago se hace cada dos meses.

Además, señalan que es la segunda vez que tienen que ir a protestar en lo que va de este año por que ya se habían retrasado con los meses de febrero y marzo.

“Una respuesta perdida que nos deja a nosotros en la misma incertidumbre porque entregan toda la responsabilidad a otros entes en este caso, el Ministerio de Hacienda, sin embargo, se le hace la pregunta al director de quién es la falla para que el Ministerio de Hacienda no entrega el recurso y efectivamente la fallas del instituto", señaló Lina Zuluaga, directora del hogar infantil Cecilia Caballero.

También señaló que actualmente el desembolso de recursos ponen en riesgo la operatividad de los hogares, los funcionarios continúan yendo por el amor a los niños a pesar de no recibir sus salarios, pero algunos proveedores de alimentos ya no les fían más y de no recibir el pago no saben qué harán.



En ese sentido, afirma que el día de ayer les llegó un mensaje por parte del Instituto haciéndoles saber que ya tenían los recursos y que los iban a transferir, sin embargo, siente que fue algo más que todo disuasivo por la protesta programada para este viernes, pues aún no ve el dinero reflejado en la cuenta.

Por su parte, desde el ICBF, Zuluaga dice, les informaron que los retrasos tienen que ver con el Ministerio de Hacienda que apenas ayer en horas de la noche les hizo llegar los recursos y ya están en tarea de transferirlos a los hogares. Si bien el Director del ICBF en Antioquia, Jorge Montoya, dijo no estar autorizado para atender a los medios, estas fueron las palabras de respuesta a los protestantes.