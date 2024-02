La empresa que ayuda a los emprendedores colombianos que desarrollan comida orgánica

La comida orgánica se ha impulsado en América Latina en los últimos años. La empresa Superfuds se ha destacado por ayudar a los emprendedores que desarrollan marcas de alimentos saludables para que puedan ingresar a supermercados y así vender sus productos.

Sebastián Hernández, CEO de Superfuds, dio detalles en La Nube sobre esta empresa que, después de casi ocho años, también se enfoca en ser puente con los emprendedores que desarrollan productos de cuidado personal, belleza, mascotas, enfocados en el bienestar.

"Nuestra función principal es crear el puente para que ellos puedan entrar a los supermercados, a los formatos de cadenas de farmacias, a las tiendas naturistas, a las tiendas especializadas. Y el resultado ha sido que hoy en día trabajamos con más de 200 marcas que impactan aproximadamente 5.500 puntos de venta en Colombia", comentó el CEO de Superfuds.

Además, esta empresa ha incursionado en el mercado mexicano para seguir ayudando a los emprendedores colombianos que tienen opciones de vender sus productos en el país centroamericano.

¿Qué ofrece Superfuds a los emprendedores?

Almacenamiento, preparación y empaque de los productos Distribución de productos Financian a los emprendedores

"Nosotros le habilitamos la plataforma a los proveedores, donde ellos pueden ver en tiempo real cómo va la rotación de sus inventarios en cada una de estas tiendas y, de esta manera, pronosticar a tiempo cuándo se agotan esos inventarios y en caso de que sea necesario, puedan adelantar facturas para contar con ese capital de trabajo, para poder mandar a producir esos nuevos inventarios y poder suplir una nueva orden de compra", añadió.

Comida saludable en niños // Foto: Bing Image Creator

¿Es perecedera la comida orgánica?

El CEO de Superfuds recalcó que con el uso adecuado de empaque los alimentos orgánicos pueden durar mucho tiempo, como aquellos que son rociados con químicos.

Además, dijo que "injustamente muchos de estos productos han sido catalogados también como como productos altos en azúcares o altos en grasas", refiriéndose al etiqueta de MinSalud que empezó a regir desde el año pasado.

"Y aprovecho para decir en este caso, que injustamente muchos de estos productos han sido catalogados también como como productos altos en azúcares o altos en grasas, cuando no es el caso. No, no es lo mismo la grasa de un aceite de girasol a la grasa saludable de un aceite de coco. Entonces todo esto es un proceso de trabajo y educación que nos toca hacer con los consumidores y los compradores", concluyó.