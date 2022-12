Más de la mitad de la población mundial ya está conectada a Internet

El informe , publicado por HootSuite y We Are Social, reveló que la cifra de internautas creció un 7% respecto al año anterior, lo que significa que 250 millones de personas se conectaron por primera vez a Internet en 2017.

Este crecimiento de usuarios se dio principalmente en África, donde aumentó en un 20% el acceso a la web, principalmente, a través de teléfonos móviles.

En cuanto a redes sociales, el informe arroja que más de 3 mil millones de personas usan alguna de ellas y 9 de cada 10, lo hacen desde sus celulares. Según las estadísticas, WhatsApp, Youtube y Facebook encabezan la lista de las más utilizadas en el último año.

También se analizó el tiempo que gastan los usuarios navegando en la web, que corresponde a seis horas diarias.

Simon Kemp, consultor global de We Are Social concluyó en el informe: "con 4.000 millones de usuarios online, la conectividad ya se ha convertido en una forma de vida para la mayoría de nosotros. Sin embargo, mientras las compañías de Internet se esfuerzan en proporcionar servicio a los próximos mil millones de usuarios, veremos cambios importantes en los próximos meses”.