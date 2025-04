La función de WhatsApp que pocos usan, pero que es muy útil para documentos: fácil y rápido

WhatsApp ha venido implementando una serie de ajustes para mejorar cada vez más la experiencia de los usuarios . Con sus más recientes actualizaciones busca que las tareas que antes eran tediosas o demoradas ahora sean rápidas de hacer y todo desde la misma aplicación y con el celular.

Una función que pocos conocen y que resulta muy útil es la de escaneo de documentos. Antes, tocaba descargar una aplicación para poder hacerlo y que quedara con los parámetros exigidos de un archivo con este tipo de formatos.

Whatsapp es una de las aplicaciones de mensajería más usadas en el mundo. Foto: AFP.

Sin embargo, esto ya no será necesario gracias a este truco fácil y rápido, el cual tiene varios elementos adicionales para que el documento que desea escanear y enviar quede muy profesional y, sobre todo, limpio.

Paso a paso para escanear un documento desde WhatsApp

Abra la aplicación y entre a un chat.

En la parte inferior, parte izquierda le aparecerá el ícono de +

Entre las opciones que le aparecen, escoja la que dice DOCUMENTO.

Seleccione la opción ESCANEAR DOCUMENTO.

Ahí la cámara se abrirá y solo deberá tomarle una foto al documento, hoja, carta o lo que tiene para escanear.

Una vez tomada la foto, podrá ajustar y cortar solo la parte que necesita escanear, como su firma. Además de elegir el color, filtro y forma.

Finalmente toque la opción de conservar, guardar y enviar y listo.

Esto es muy útil si lo que quiere es que parezca una firma virtual y no una foto; quedará como si lo hubiera hecho desde una aplicación especializada.

Cómo escanear un documento desde WhatsApp Foto: Blu Radio

Este procedimiento puede repetirlo las veces que quiera si la foto que tomó no le gustó o no le quedó bien o si simplemente tiene más por escanear.

Además, es importante recordar que las fotos que tome las podrá guardar ye editar o simplemente descartarlas si no las necesita después. Lo cual resulta eficaz para no llenar le chat de documentos que no usará.