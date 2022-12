La guerra entre Apple y Samsung podría beneficiar a los usuarios

los consumidores que verán cómo los otros competidores del mercado aprovecharán las restricciones para atacar con sus ofertas.

Para González, Apple y Samsung son tan grandes como es grande Estados Unidos y sus mercados aunque se impactarán no tendrán repercusiones de fondo en la oferta que harán en medio de la tormentas. Además, ellas ya “salieron adelante en otras oportunidades con muchas artimañas legales”.

En ese escenario, “si yo soy usuario iPhone seguiré haciendo reposiciones dentro de la marca y no elegiré otra opción”, aunque la gente se enamore del dispositivo no se enamorará del sistema operativo, en ese sentido no habría sentencia de quién acapararía el mercado.

Por último, aseguró que otro elemento que redundará en beneficios para el usuario será el precio, los competidores como Motorola, Nokia, entre otros, sacarán partido.