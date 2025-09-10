¿La nube se transformará en poco tiempo? Ojo a la visión de un experto

El mercado de tecnologías cloud en América Latina experimentará un crecimiento significativo en los próximos años, alcanzando los US$55.210 millones en 2025 y superando los US$113.230 millones en 2030, según un informe de Mordor Intelligence. Este avance plantea un reto crucial para los líderes de TI: asegurar un almacenamiento de datos eficiente, seguro y valioso para el negocio.

La adopción de la nube en Colombia es acelerada, con el 72 % de las empresas utilizando servicios en la nube, según la ANDI. Sin embargo, persisten barreras relacionadas con la falta de talento especializado, presupuestos limitados y una cultura corporativa que aún no asume la nube como un motor estratégico.



¿Cambiará la nube?

En este contexto, Gtd Colombia desarrolló una solución de almacenamiento en la nube que combina seguridad, escalabilidad y cumplimiento normativo internacional. Su principal valor agregado está en la capacidad de almacenar datos no estructurados de manera confiable, lo que la convierte en un aliado estratégico para sectores como la salud, la banca y el comercio minorista.

Según Fernando Villate, Gerente Comercial de Gtd Colombia, el principal desafío de las compañías hoy en día es el volumen exponencial de datos.

"El problema no es solo la cantidad, sino también la diversidad de formatos", destaca Villate. Los silos de datos impiden una visión completa del negocio y dificultan la colaboración entre departamentos.

Para Villate, la nube debe aportar seguridad, escalabilidad y eficiencia de costos, pero también ser la base de la innovación, la resiliencia y la sostenibilidad empresarial. La transformación de la nube en un activo estratégico es clave para el éxito de las organizaciones en la era digital.