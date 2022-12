La plataforma que le ayuda a los artistas a encontrar ofertas de trabajo

, creador de Vibuk, habló en La Nube sobre esta

plataforma online de búsqueda, selección, contratación y promoción de artistas que recientemente llegó a Colombia.

Vea también: Lanzan plataforma para presentar quejas sobre los servicios públicos domiciliarios

“Vibuk nace de la necesidad de mis amigos actores y directores que no tenían visibilidad o no tenían un representante, y navegando en internet se me ocurrió la idea para poner en marcha el proyecto”, explicó Martínez.

Publicidad

Este emprendimiento tecnológico, en el que también participa el actor Antonio Banderas como socio y fundador, en la actualidad hay 350 mil usuarios registrados diarios de 150 países.