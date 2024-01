La inteligencia artificial rompe las barreras del idioma

Según el informe del Índice de Dominio de Inglés de EF English Proficiency Index (EF EPI), publicado en 2023, el porcentaje de la población en Colombia que habla inglés es de 48,54%. Esto quiere decir que el país ocupa el puesto 57 de 111 en el índice, por debajo del promedio mundial (53,34%) y del promedio latinoamericano (50,15%).

En un mundo globalizado y con miles de oportunidades para la gente el idioma se ha convertido en una barrera para conectar con los demás y alcanzar nuestras metas.

La tecnología ha venido ayudando en este aspecto, pero el proceso de masificación de estas ayudas representadas en apps o webs hasta ahora era insuficiente, ya sea por el costo de estas alternativas o el no muy buen funcionamiento de estas. Con el auge de la inteligencia artificial generativa hoy esa barrera está empezando a derribarse.

Samsung Galaxy S24 Samsung

Galaxy AI, integrada en los nuevos Samsung Galaxy S24, ofrecerá un intérprete para que las conversaciones en vivo se pueden traducir instantáneamente en una vista de pantalla dividida y así las personas pueden leer la transcripción de lo que la otra ha dicho.

Publicidad

Los teléfonos también cuentan con el Asistente de escritura que ayuda a refinar tonos en las conversaciones; traducción simultánea que hace traducciones de voz y texto en tiempo real de llamadas telefónicas, un asistente de transcripción que como su nombre lo indica transcribe, resume e incluso traduce grabaciones, todo impulsado por la Inteligencia Artificial generativa.

Android Auto también contara con Galaxy IA para resumir mensajes recibidos y sugerirle respuestas o acciones relevantes sin que tenga que desconcentrarse de la ruta.

Tener una IA generativa en el celular podrá ayudarle a la gente a comprender finalmente que esta tecnología no llegó para acabarnos o reemplazarnos, si no a facilitarnos el dia a día de una forma que no concebíamos porque no lo entendíamos.

AI Samsung Galaxy S24

Publicidad

En cuanto a fotografía Galaxy IA se destaca el Motor ProVisual de la serie Galaxy S24 es un conjunto completo de herramientas impulsadas por inteligencia artificial que transforman las capacidades de captura de imágenes.

Ciertamente Chatgpt puso en la conversación social el concepto de IA, una tecnología que se está desarrollando desde hace unos 50 años, pero será Samsung la que ponga en las manos de todos esta herramienta para optimizar todas las acciones que llevamos a cabo en el teléfono.