Las contraseñas más usadas e inseguras de 2025, según ranking: fáciles de hackear

En un mundo cada vez más digitalizado, donde la banca, las comunicaciones y hasta el entretenimiento dependen de contraseñas, la seguridad en línea sigue siendo uno de los grandes retos para los usuarios.

A pesar de las advertencias constantes de expertos y organismos de ciberseguridad, millones de personas continúan utilizando combinaciones débiles y predecibles, facilitando el trabajo de los ciberdelincuentes y poniendo en riesgo su información personal.

Un nuevo informe del portal británico especializado en seguridad informática, Comparitech, analizó más de 2.000 millones de contraseñas filtradas en foros de datos y canales de Telegram durante 2025. Tras depurar y anonimizar los registros, los investigadores elaboraron un ranking con las combinaciones más utilizadas a nivel global.

El resultado evidencia que contraseñas tan simples como “123456”, “admin” o “password” siguen siendo las preferidas por millones de usuarios, a pesar de ser las más inseguras y fáciles de hackear.



Persona digitando una contraseña. Foto: generada con Image Fx

Top 10 de las contraseñas más usadas en el mundo en 2025

El top 10 de las contraseñas más usadas de 2025 está encabezado por secuencias numéricas extremadamente simples:



123456

12345678

123456789

administración

1234

Aa123456

12345

contraseña

123

1234567890

De acuerdo con el informe, una cuarta parte de las 1.000 contraseñas más comunes está compuesta únicamente por números. Además, el 38,6% incluye la secuencia “123”, y un 2% utiliza la descendente “321”. Incluso el 3,1% contiene combinaciones como “abc”, lo que demuestra que muchos usuarios aún apuestan por patrones extremadamente fáciles de adivinar.

El estudio también reveló que una gran parte de las contraseñas combina números con palabras comunes. Entre las más populares destacan “contraseña”, “admin”, “qwerty” y “bienvenido”. Según los datos, el 3,9% de las contraseñas contiene alguna variación de “password”, el 2,7% incluye “admin” y el 1,6% “qwerty”.

Incluso nombres de videojuegos aparecen entre las contraseñas más usadas: “minecraft” se registró casi 90.000 veces, mientras que su variante “Minecraft” apareció en otras 20.000 ocasiones. En contraste, la contraseña “123456” fue encontrada 7,6 millones de veces, consolidándose como la más repetida del planeta.

Además, el 65,8% de las contraseñas analizadas tiene menos de 12 caracteres, y casi un 7% cuenta con menos de ocho, lo que las hace vulnerables frente a ataques de fuerza bruta, capaces de descifrarlas en cuestión de segundos.

Contraseñas Imagen creada con Bing Creator Images

Cómo proteger sus cuentas

Los expertos en ciberseguridad recomiendan crear contraseñas de al menos 12 caracteres, combinando letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. También es fundamental evitar patrones o palabras comunes y no reutilizar contraseñas entre diferentes servicios o aplicaciones.

Asimismo, la autenticación de dos factores (2FA) sigue siendo una de las herramientas más efectivas para proteger cuentas digitales, incluso si la contraseña llega a filtrarse. Esta medida añade una capa adicional de seguridad y puede marcar la diferencia entre una cuenta segura y una víctima más del cibercrimen.