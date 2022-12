Las novedades en materia de videojuegos presentadas en The Game Awards 2016

Este año el evento presentó adelantos de los próximos videojuegos a lanzarse y que generan desde ya, expectativas por parte de los ‘gamers’.

Publicidad

Así mismo, la industrita del entretenimiento se reunió en el marco del evento para definir cuáles son los juegos de video del año.

The Game Awards premia a los mejores videojuegos del año, así como la dirección, narrativa, dirección artística, música, actuación, juego de realidad virtual, acción, aventura, lucha, estrategia, entre otras.

Publicidad

Estos son los videojuegos presentados y que la industria lanzará próximamente:

Publicidad

The Legend of Zelda: Breath of The Wild (Nintendo)

Death Stranding (Hideo Kojima)

Publicidad

Publicidad

Assassin’s Creed: La película

Guardianes de la Galaxia (Telltale)

Publicidad

Publicidad

Mass Effect: Andromeda (BioWare y Electronic Arts)

Star Wars Battlefront Rogue One: Scarif (EA y DICE)

Publicidad