Los códigos QR y las billeteras digitales, la alternativa de pagos que llegó para quedarse

Colombia y América Latina atraviesan una transformación acelerada en su sistema de pagos, impulsada, además, por la adopción masiva de herramientas tecnológicas como el ya muy conocido código QR usado en muchos comercios, según el más reciente informe de Global Payments (Worldpay).

Los datos indican que el 76 % de los pagos presenciales realizados desde dispositivos móviles en Colombia ya se efectúan mediante códigos QR, lo que demuestra un cambio profundo en el comportamiento del consumidor.

Este avance se ve reforzado por el éxito de sistemas de pagos instantáneos como Bre-B, lanzado por el Banco de la República y que ya superó los 600 millones de transacciones en apenas seis meses de operación.

La tendencia hacia los pagos de cuenta a cuenta y las billeteras digitales está redefiniendo el comercio nacional e internacional, ofreciendo experiencias más rápidas, simples y seguras, según Worldpay.



Y es que, incluso, se proyecta que para el año 2030, los pagos tipo A2A representarán el 41 % del valor de las transacciones del comercio electrónico en el país.

Más allá de la eficiencia, esta evolución tecnológica actúa como un motor clave para la “inclusión financiera” en la región, permitiendo que sectores antes relegados accedan a alternativas modernas frente al uso tradicional del efectivo.

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A nivel global, las aplicaciones de pago y las billeteras digitales ya se consolidan como el método predominante, representando hasta el 56 % del valor del e-commerce en 2025, una realidad que Colombia lidera con firmeza a través de la innovación local y los neobancos.