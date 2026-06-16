En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
#MundialEnBlu
La Ola Blu
Fenómeno de El Niño
Elecciones Presidenciales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Los códigos QR y las billeteras digitales, la alternativa de pagos que llegó para quedarse

Los códigos QR y las billeteras digitales, la alternativa de pagos que llegó para quedarse

Ahora, la mayoría de comercios en el país usan los códigos QR. A nivel global, las aplicaciones de pago y las billeteras digitales se consolidan como el método predominante.

Pagos digitales con QR
Pagos digitales con QR
Foto: AFP, referencia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de jun, 2026

Colombia y América Latina atraviesan una transformación acelerada en su sistema de pagos, impulsada, además, por la adopción masiva de herramientas tecnológicas como el ya muy conocido código QR usado en muchos comercios, según el más reciente informe de Global Payments (Worldpay).

Los datos indican que el 76 % de los pagos presenciales realizados desde dispositivos móviles en Colombia ya se efectúan mediante códigos QR, lo que demuestra un cambio profundo en el comportamiento del consumidor.

Este avance se ve reforzado por el éxito de sistemas de pagos instantáneos como Bre-B, lanzado por el Banco de la República y que ya superó los 600 millones de transacciones en apenas seis meses de operación.

La tendencia hacia los pagos de cuenta a cuenta y las billeteras digitales está redefiniendo el comercio nacional e internacional, ofreciendo experiencias más rápidas, simples y seguras, según Worldpay.

Le puede interesar:

Trabajadores recibirán alivio en el bolsillo
Economía

Pago por festivos aumentará: quienes trabajen estos días recibirán jugoso pago

¿Va a pagar la seguridad social u otro servicio?
Sociedad

Recomendaciones para no caer en fraudes digitales a la hora de hacer el pago de su seguridad social

Y es que, incluso, se proyecta que para el año 2030, los pagos tipo A2A representarán el 41 % del valor de las transacciones del comercio electrónico en el país.

Más allá de la eficiencia, esta evolución tecnológica actúa como un motor clave para la “inclusión financiera” en la región, permitiendo que sectores antes relegados accedan a alternativas modernas frente al uso tradicional del efectivo.

Publicidad

A nivel global, las aplicaciones de pago y las billeteras digitales ya se consolidan como el método predominante, representando hasta el 56 % del valor del e-commerce en 2025, una realidad que Colombia lidera con firmeza a través de la innovación local y los neobancos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bre-B

Pagos electrónicos

Banco de la República

Publicidad

Publicidad

Publicidad