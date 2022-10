Maggie Simpson, Edna Krabappel y Kim Jong prueban fraude en revistas científicas

El ingeniero Alex Smolyanitsky se propuso probar la falta de rigor de algunas revistas científicas (Journal of Computational Intelligence and Electronic Systems y The Aperito Journal of Nanoscience Technology) para verificar los artículos que les eran ofrecidos y una práctica negativa que viene tomando fuerza en este tipo de publicaciones: cobrar a los autores.

Publicidad

Con el artículo “Fuzzy, Homogeneous Configurations” o “Configuraciones homogéneas borrosas”, Smolyanitsky logró que uno de estos medios le publicara de forma inmediata y el otro con un mes de retraso en un texto firmado por Margaret Simpson y Edna Krabappel, ambas personajes de la serie de comics The Simpsons.

De acuerdo con Smolyanitsky, es muy fácil componer textos para confundir a estas revistas con la ayuda de SCIgen, un procesador de texto que convierte oraciones en frases elaboradas con vocabulario técnico.

Publicidad

A principios de este año, Springer e IEEE, dos publicaciones científicas, fueron forzadas a depurar su base de datos de textos por algo más de un centenar de ellos que tenían información falsa o sin suficiente evidencia.