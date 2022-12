Microsoft cerrará casi todas sus tiendas en el mundo

Microsoft anunció el viernes que cerrará la casi totalidad de sus tiendas en el mundo ya que el grueso de las ventas se hace por internet.

El gigante de Redmon indicó que hará una provisión de 450 millones de dólares para cubrir la desvalorización de activos en el marco de esta decisión, que será inscripta en sus cuentas del trimestre en curso que cierra el 30 de junio.

El centenar de tiendas cerradas durante la pandemia de coronavirus no reabrirá, precisó la empresa que creará "Centros de experiencia Microsoft" en Londres, Nueva York, Sydney y en su sede de Redmon, en el estado de Washington (oeste). El número de empleos que se perderán por esta decisión no estaba disponible inmediatamente.

"Nuestras ventas progresaron en línea" y los equipos "demostraron su capacidad de servir a nuestros cliente más allá de los lazos físicos",, dijo David Porter, vicepresidente de marcas, en un comunicado.

"Nuestros equipos continuarán sirviendo a nuestros clientes desde nuestras oficinas o desde su casa", añadió Porter en una nota en Linkedin, la red profesional que pertenece al grupo.

Microsoft estima que sitios de venta por internet, incluso de Xbox y Windows, son visitados por más de 1.200 millones de personas todos los meses en 190 mercados.

Microsoft invertirá en tutoriales, llamadas de video y otras herramientas de apoyo a clientes y socios, en línea.

El grupo se considera bien posicionado para atravesar la crisis, en particular gracias a la explosión del "cloud" o nube. Además la firma puede contar con sus programas y servicios vinculados el teletrabajo, educación a distancia y juegos de video.

