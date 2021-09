Microsoft ya empezó a eliminar cuentas de Hotmail por una política de actividad de 2019

Desde este lunes, 30 de agosto, empezó a regir una nueva política de actividad que había advertido Microsoft desde hace dos años. Todas las cuentas de Hotmail, Live, Outlook y MSA que no hayan registrado actividad, al menos una vez al año desde el 30 de agosto de 2019, será eliminada.

Las cuentas de la conocida plataforma de servicio de correos electrónicos Hotmail, hoy llamada Outlook, que hayan quedado inactivas porque los usuarios no volvieron a ingresar a ellas, en un periodo de dos años marcado desde el 30 de agosto de 2019 hasta el 30 de agosto de 2021, comenzaron a ser cerradas.

Esta decisión obedece a la búsqueda que realiza Microsoft de limpiar sus servidores de todas aquellas cuentas abandonadas, que ocasionan errores en la base de datos internos de la compañía.

El requisito mínimo por la empresa para no cerrar una cuenta es registrar actividad. No obstante, pese a que no haya usado una cuenta por un periodo de dos años, si la tiene inscrita en algún servicio de Microsoft como Xbox Game Pass Ultimate, no será considerada para eliminarla.

En el mismo sentido, ni las cuentas usadas para publicar una aplicación en la Store de Microsoft (para que la app no sea suspendida por no tener un correo válido), ni aquellas que tengan una deuda con la compañía, serán suprimidas.

