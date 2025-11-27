En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carlos Caicedo
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Movistar celebra la Navidad con cifras récord en conectividad y beneficios para clientes

Movistar celebra la Navidad con cifras récord en conectividad y beneficios para clientes

La compañía destacó que durante este año su red gestionó más de 10 millones de terabytes, un volumen equivalente a reproducir alrededor de 140 millones de películas en resolución 4K.

Movistar.png
La compañía, reconocida por su impulso a la transformación digital en el país, destacó que durante este año su red gestionó más de 10 millones de terabytes.
Por: Redacción comercial
|
Actualizado: 27 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad