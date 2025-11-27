Movistar celebra la Navidad con cifras récord en conectividad y beneficios para clientes

Movistar inicia la temporada navideña de 2025 con cifras récord en el uso de sus servicios y con una serie de beneficios diseñados para premiar la fidelidad de sus usuarios. La compañía, reconocida por su impulso a la transformación digital en el país, destacó que durante este año su red gestionó más de 10 millones de terabytes, un volumen equivalente a reproducir alrededor de 140 millones de películas en resolución 4K. Además, el tráfico diario alcanzó más de 1,4 millones de descargas, un reflejo del creciente consumo de contenidos en línea y del papel protagónico de la conectividad en la vida cotidiana.

A este panorama se suma la expansión continua de su infraestructura: la red de fibra óptica de Movistar ya llega a cerca de 4 millones de hogares y empresas en 96 municipios, lo que consolida su presencia como una de las opciones más robustas para quienes demandan velocidades de navegación altas y estables. Esta cobertura ampliada permite que más usuarios accedan a planes avanzados, como conexiones de 900 Megas y servicios móviles con datos ilimitados.

Fabián Hernández, CEO de Movistar Colombia, resaltó que la compañía busca integrar deporte, tecnología y entretenimiento dentro de una misma experiencia digital. Según explicó, la marca continúa fortaleciendo su apuesta por ofrecer paquetes que combinan conectividad de alta velocidad con plataformas de contenido. Prueba de ello es la posibilidad de activar YouTube Premium por seis meses a un costo mensual reducido, gestionar Spotify Premium o acceder a beneficios especiales con Uber, todo desde la aplicación Mi Movistar. Esta integración busca simplificar la vida digital de los usuarios y brindarles opciones de valor adicionales.

En el marco de las festividades de fin de año, Movistar lanzó la campaña “Hinchas de la Navidad”, una iniciativa pensada para quienes comparten la pasión por el fútbol y esperan con entusiasmo el inicio de la Copa Mundial 2026. Los clientes que adquieran celulares, compren accesorios o activen planes Movistar Total o Pospago entrarán en sorteos para ganar viajes a la inauguración del torneo. A ello se suman incentivos como 1.000 camisetas oficiales de la Selección Colombia y 4.000 balones, entregados a quienes compren referencias seleccionadas de dispositivos a través del portal oficial de la compañía.



Las promociones navideñas también incluyen opciones de financiación flexibles y obsequios adicionales para quienes renueven o adquieran equipos. Con esta estrategia, la empresa busca no solo impulsar la adopción de nuevas tecnologías, sino también reforzar la relación con sus clientes mediante experiencias que conectan el entretenimiento con la innovación.

Con estos anuncios, Movistar cierra el año fortaleciendo su liderazgo en la industria de las telecomunicaciones, mientras combina avances tecnológicos con actividades pensadas para acompañar a sus usuarios en una época marcada por la celebración, la unión y el entusiasmo por el fútbol.

