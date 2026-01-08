"No tendrá impacto radical": CCCE sobre decreto que impone IVA del 19 % a compras por internet

El decreto que impone el cobro del IVA del 19 % a las compras por internet no generará un impacto drástico en el comercio digital en Colombia. Así lo aseguró María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), al analizar el alcance de la medida durante una entrevista en Mañanas Blu de Blu Radio.

Según la dirigente gremial, el debate sobre la aplicación del IVA en el comercio electrónico no es nuevo y responde a una discusión que el sector viene dando desde hace varios años. “Es una discusión de bastantes años. Es una disparidad que no permite tener una competencia razonable”, explicó Quiñones, al señalar que esta diferencia afectaba la equidad entre el comercio tradicional y las plataformas digitales, especialmente las internacionales.

La presidenta de la CCCE precisó que el punto central no es la creación de un nuevo impuesto, sino la forma en la que se interpreta y se aplica la norma. En ese sentido, sostuvo que “lo fundamental sería replantear la interpretación administrativa”, teniendo en cuenta que el IVA ya existe y que ahora se busca una aplicación más clara en las transacciones digitales.

Quiñones también aclaró que la responsabilidad del recaudo recae directamente en las plataformas que facilitan la operación comercial. “La responsabilidad es de la plataforma que hace la operación de intercambio; al momento de la compraventa se debe causar el IVA”, afirmó, explicando que la implementación debe ser asumida por quien realiza la operación de comercio digital, tal como lo establece el decreto para compras efectuadas a partir de su entrada en vigencia.



Frente a las inquietudes sobre un posible encarecimiento de las compras en plataformas internacionales, especialmente las de origen asiático, la presidenta del gremio restó dramatismo al impacto. Indicó que el ticket promedio en este tipo de plataformas es cercano a los 35 dólares, por lo que “esta medida no generará un impacto realmente radical” en el comportamiento de los consumidores.

En cuanto al panorama general del sector, Quiñones destacó que el comercio electrónico en Colombia mantiene un desempeño positivo. De acuerdo con las cifras que maneja la CCCE, basadas en las transacciones reportadas por el sistema de pagos del país, el comercio digital cerrará el año con un crecimiento cercano al 16 %.

Aunque reconoció que existe el debate sobre un eventual desincentivo al consumo, fue prudente al respecto. “Que haya un desincentivo está por verse”, señaló, al indicar que el efecto real del cobro del IVA dependerá de la adaptación de las plataformas y de la respuesta de los usuarios.

Para la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, el decreto abre una oportunidad para avanzar hacia reglas más claras y una competencia más equilibrada en el ecosistema digital, sin frenar el crecimiento de un sector que sigue consolidándose en la economía colombiana.