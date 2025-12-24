Ojo si su celular se queda sin señal en Navidad: nueva modalidad de estafa que preocupa a muchos

Durante las fiestas de fin de año, el celular se convierte en una extensión de la billetera, la agenda y hasta la oficina. Desde pagar regalos hasta confirmar viajes o enviar dinero, todo pasa por el teléfono.

Por eso, cuando de un momento a otro el dispositivo se queda sin señal en plena Navidad, no siempre se trata de un problema técnico. Expertos en ciberseguridad advierten que esta situación puede ser la primera señal de una estafa digital que va en aumento.

Las autoridades han alertado que, a medida que se acerca el cierre de 2025, los fraudes relacionados con la suplantación de identidad y el robo de información personal se intensifican, especialmente en temporadas de alto consumo. Los delincuentes aprovechan la distracción propia de las festividades y el incremento de transacciones para actuar con mayor facilidad.



¿Por qué quedarse sin señal puede ser una alerta?

Perder el servicio móvil de manera repentina —sin cortes de energía ni fallas conocidas del operador— es uno de los principales síntomas de un fraude conocido como SIM swapping.

Limitan el uso de celulares Foto: Unsplash

En esta modalidad, los estafadores logran transferir el número telefónico de la víctima a otra tarjeta SIM, dejando al usuario original completamente incomunicado.



El engaño comienza cuando los delincuentes se hacen pasar por el titular de la línea y contactan al operador móvil. Con una historia bien armada, aseguran que el teléfono fue robado, se dañó o dejó de funcionar, y solicitan activar el número en un nuevo chip. Una vez lo consiguen, el control del número cambia de manos.



El riesgo de perder el control de su número

Tener acceso al número telefónico permite a los estafadores ir mucho más allá. Con el control de la línea, reciben mensajes y códigos de verificación enviados por bancos, correos electrónicos y redes sociales. Esto les abre la puerta a cuentas personales, cambios de contraseña y movimientos financieros que se realizan en cuestión de minutos.

En algunos casos, las víctimas solo se enteran cuando familiares o amigos les preguntan por mensajes extraños o solicitudes de dinero que nunca enviaron. Para entonces, el daño puede ser considerable.



Señales claras de que algo no está bien

Aunque este tipo de fraude suele ocurrir de forma silenciosa, existen pistas que no deben pasarse por alto. Algunas de las más comunes son:



Pérdida total de señal sin una causa aparente.

Imposibilidad de hacer o recibir llamadas y mensajes.

Notificaciones de cambios de contraseña que usted no solicitó.

Alertas de inicio de sesión desde dispositivos desconocidos.

Actividad extraña en redes sociales o aplicaciones bancarias.

Si detecta una o varias de estas señales, es clave actuar con rapidez.



Qué hacer si sospecha de una estafa

Ante la mínima duda, lo primero es contactar de inmediato a su operador móvil para verificar el estado de la línea. También se recomienda avisar a su banco y cambiar contraseñas de correos, redes sociales y aplicaciones financieras. Activar la verificación en dos pasos y establecer claves adicionales puede ayudar a reducir el impacto.