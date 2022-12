Pantalla flexible es solo el principio, Samsung apunta al control total por voz

Desde San Francisco, en la conferencia de desarrolladores de Samsung, SDC 2018, el presidente global de IT y Mobile, DJ Koh, lideró una serie de anuncios que empezaron por el interés en optimizar el Internet de las Cosas, Iot, y finalizó con un rápido vistazo del beta del esperado flex.

La Infinity Flex Display "será el inicio de una nueva era en el uso de teléfonos inteligentes", dijo Koh, quien hizo énfasis en la potencia de Bixby para hacerlo realidad.

"Es mucho más que un asistente de voz, crea con inteligencia artificial experiencias para los consumidores" y anticipó que en un par de meses estará disponible en 5 idiomas más, incluyendo el tan esperado soporte en español.

Samsung espera que en 2020, todos sus dispositivos estén conectado a IoT e instó a todos los desarrolladores a "construir y trabajar juntos" para lograrlo.

Y es que el hardware parece estar listo, al menos eso nos dejó ver la cabeza de producto, Justin Deninson, quien en un rápido anticipo aprovechando las luces tenues, sacó de su bolsillo el flex y exhibió rápidamente el dispositivo. Lo que hace falta es el software y las apps para darle sentido, por eso están en la SDC los desarrolladores.

Para ellos, Samsung prestentó una serie de herramientas como Smarthings and Bixby Developer Studio, que ayudará a que rápidamente y de forma muy intuitiva se creen soluciones que usen "la voz" del usuario para hacerlo todo más fácil.

Otro de los temas recurrentes durante la apertura del SDC, por supuesto, fue la inteligencia artificial aplicada en Bixby, que no sólo será el Hub o conector de todo el ecosistema de dispositivos de Samsung a través de Smarthings sino el principio del control de todo por medio de la voz.

Pero para hacer posible todo esto, se requiere un cambio en la forma en que el usuario interacciona con su dispositivo. Los actuales sistema. Operativos, en particular Android, tienen demasiadas opciones activas que el usuario no utiliza, afectado su experiencia y facilidad de uso.

Por esta razón, de cara al. La zamiento próximamente del Flex, Samsung prestentó One UI, el nuevo look and feel de su sistema. Operativo, que trae una completa renovación y simplificación.

One IU, por ahora solo disponible para S9 y Note 9 o superiores desde enero de 2019, ayudará a que las tareas dentro del Flex sean más robustas. Podrá dividir hasta en tres ventanas la pantalla y separará en tres sectores las acciones del display:

La parte superior desplegará información visual, en centro será el agrupador de contenido y el inferior, donde se ejecutarán las acciones y elecciones del usuario. Esto ayudará a que no se requiera estar cliqueando por toda la pantalla.

De otro lado, todas estas innovaciones también llegarán a otros dispositivos, muy importantes como los Smart tv.

Tizen, su sistema operativo, se renovará para preparar estos dispositivos al iot.

Los usuarios podrán buscar contenido con su Voz con Bixby a través del media control.

Netflix, Hbo, hulu, y Spotify, podrán ser manejados por voz.

Tvplus, otro lanzamiento de Samsung, ofrecerá canales de máxima calidad, abriendo una oportunidad para que creadores de contenido puedan llegar a millones de clientes, y los ayude a monetizar lo.