Blu Radio  / Tecnología  / Piden a la IA de Elon Musk revisar botón para editar imágenes con el que "desvisten" personas

Piden a la IA de Elon Musk revisar botón para editar imágenes con el que "desvisten" personas

Las quejas se dan tras la implementación de un botón para "editar imágenes" en Grok, que permite a usuarios alterar imágenes en línea con indicaciones como "ponla en bikini" o "quítale la ropa".

