Plataforma permitirá consultar, vigilar y denunciar irregularidades de obras públicas

La Contraloría General de la República presentó el Geo Portal, una innovadora plataforma digital que combina tecnología geoespacial y datos abiertos para poner al alcance de los ciudadanos información detallada sobre las obras de infraestructura en el país. Esta herramienta busca promover un modelo de vigilancia colaborativo, preventivo y más cercano a la realidad de las comunidades.

“Este Geo Portal no es de la Contraloría, es del país. Úsenlo, pregunten, denuncien y participen”, expresó el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, durante el lanzamiento oficial. El alto funcionario destacó que la plataforma permitirá ejercer un control fiscal oportuno, basado en datos verificables y georreferenciados, facilitando que entidades ejecutoras, veedores, medios de comunicación y la ciudadanía accedan a información actualizada, detecten riesgos y hagan seguimiento en tiempo real a los proyectos financiados con recursos públicos.

El Geo Portal, desarrollado con Sistemas de Información Geográfica (SIG) de Esri, integra más de 45.000 contratos del SECOP 1 y 2, incluyendo las obras priorizadas bajo la estrategia de megaobras de la Contraloría. Su principal valor radica en la posibilidad de cruzar información geográfica, contractual y social, lo que permite identificar riesgos, focalizar auditorías y realizar un seguimiento proactivo. Asimismo, conecta datos provenientes de Colombia Compra Eficiente con los sistemas propios de la entidad, convirtiéndose en un referente nacional en materia de vigilancia inteligente.

Contraloría. Foto: Contraloría.

Para Luz Emilse Rincón, gerente de Gobierno Nacional de Esri Colombia, “el enfoque geográfico no solo permite ver dónde está ocurriendo cada cosa, sino entender el contexto, anticiparse al riesgo y transformar los datos en decisiones con sentido social”.

Uno de los avances más significativos que aporta el Geo Portal es la precisión en la ubicación real de las obras, un vacío que históricamente ha limitado la verificación y el control social. Ahora, cualquier persona puede consultar cuánto cuesta un proyecto, quién lo contrató, dónde está localizado, en qué etapa se encuentra y qué alertas ha emitido la Contraloría sobre su ejecución. Este desarrollo, realizado por la Universidad de Antioquia, apunta a prevenir la corrupción con información clara, oportuna y accesible para todos.

Además, la herramienta abre el camino para la creación de un Registro Nacional de Obras Inconclusas, una deuda histórica con las comunidades afectadas por proyectos que quedaron a medio camino. Su integración y publicación podría ser clave para enfrentar el fenómeno de los llamados “elefantes blancos”, marcando un antes y un después en la lucha contra la ineficiencia y el mal uso de los recursos públicos.