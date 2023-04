PlayStation Plus: estos son los juegos gratis de abril de 2023

PlayStation Plus, el servicio por suscripción de Sony PlayStation, ofrece a sus usuarios un catálogo de juegos gratuitos al que tienen derecho por pagar la membresía. Además, cada mes se ofrecen alrededor de tres juegos adicionales gratis con el servicio.

En abril de 2023, los suscriptores tendrán acceso a tres títulos que estarán disponibles tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5:

Meet Your Maker (PS5 y PS4)

(PS5 y PS4) Sackboy: Una aventura a lo grande (PS5 y PS4)

(PS5 y PS4) Tails of Iron (PS5 y PS4)

Meet Your Maker: este juego se estrenó en PS Plus Essential y se convirtió en todo un éxito. Fue desarrollado por los mismos creadores de Dead by Daylight y se trata de un shooter en primera persona donde el jugador deberá sortear diferentes laberintos llenos de trampas que han creado otros jugadores.

Sackboy (Una aventura a lo grande): este juego trae de nuevo a la escena a los inolvidables sackboys protagonistas de una de las sagas más recordadas de Play Station, hablamos de Little Big Planet. Un videojuego con un hermoso diseño (como siempre), un gran apartado online y unos tableros que serán inolvidables y llenos de diversión.

Tails of Iron: se trata de un videojuego protagonizado por un ratón y que garantizará horas de diversión. Según varias reseñas, es un RPG bastante difícil que será todo un reto para los jugadores, sean principiantes o expertos. El diseño del videojuego se basa en un estilo de dibujo hecho a mano y el objetivo es reclamar el trono mientras se derrota a ranas y a jefes finales de gran tamaño.

Es importante mencionar que PlayStation ofrece tres planes diferentes con su suscripción a plus. Se trata de Essencial, Extra y Deluxe.

Con Essencial, el usuario tendrá acceso a los juegos que ofrece PlayStation Plus y a su catálogo.

Por su parte, Extra ofrece la posibilidad de jugar online y de acceder a varios títulos mensuales que ofrece la suscripción.

Por último, con la suscripción Deluxe, el usuario tendrá la posibilidad de acceder a un amplio catálogo de juegos de gran calidad, a varios descuentos exclusivos y a todos los beneficios que ofrecen los otros servicios ya mencionados.

Los precios varían desde los 7 hasta los 12 dólares mensuales por el servicio que elija.