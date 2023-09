Por qué no se recomienda limpiar la pantalla del celular con alcohol

El uso constante del celular genera que en la pantalla se acumule una gran cantidad de mugre y el registro de las huellas dactilares, lo que hace que la calidad de la imagen se vea más opaca.

Este hecho lleva a que las personas busquen métodos para mantener limpia la pantalla del celular. Sin embargo, en algunas ocasiones, hay quienes usan alcohol, pero desconocen que ese líquido puede llegar a perjudicar la pantalla a largo plazo.

Cuando la pantalla de los dispositivos móviles se limpia constantemente con alcohol u otros productos de limpieza como el vinagre, esta puede perder la capa oleofóbica que evita que las huellas dactilares queden marcadas, pero también la calidad y la nitidez de la misma pueden disminuir.

Al mismo tiempo, cuando el alcohol entra en las ranuras del dispositivo móvil, puede llegar a generar corrosión en la parte interna y hasta causar cortocircuitos.

Publicidad

¿Cómo limpiar la pantalla del celular para que no se dañe?

La mejor forma de limpiar los dispositivos móviles es con una tela de microfibra suave, como la que se usa para limpiar las gafas, que esté seca, ya que esta no suelta pelusas y no raya la pantalla del celular. Pero si ve que es necesario hacer uso de los limpiadores, es importante que humedezca la tela y no aplique el líquido directamente en el celular. Una vez finalizada la limpieza, seque la pantalla.

En el caso de que desee limpiar las ranuras, debe usar un copito o hisopo seco.

Trucos para limpiar los altavoces del celular

Cepillo de dientes seco: para una limpieza eficaz, utilice un cepillo de dientes de cerdas suaves, similar al que usan los niños, y páselo suavemente sobre los espacios donde se ubican los altavoces. Repita este proceso de dos a tres veces, evitando aplicar demasiada fuerza.

Copito: humedezca ligeramente un hisopo con un limpiador suave y páselo suavemente sobre el área donde se encuentran los altavoces. Tenga en cuenta que no debe ejercer demasiada presión para evitar dañar la malla protectora.

Cinta adhesiva: utilice un trozo de cinta adhesiva para limpiar los altavoces de su celular. Coloque la cinta sobre la ranura del parlante y retire varias veces, hasta que observe que la suciedad que se encontraba en el espacio haya desaparecido.

Masilla adhesiva: la naturaleza pegajosa y maleable de la masilla facilita la eliminación de la suciedad, ya que se adhiere a ella. Sin embargo, tenga en cuenta que no debe introducir la masilla con fuerza excesiva para evitar dejar residuos en el interior del altavoz.

Estos consejos pueden ayudar a mantener la calidad del sonido de los altavoces de su celular. No obstante, si desea una limpieza más profunda y especializada, lo mejor es acudir a profesionales en el área.

Publicidad

Le puede interesar "Así puede identificar las plataformas fraudulentas de préstamos":