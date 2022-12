Portal de empleo colombiano participará en concurso mundial de emprendedores digitales

Alejandro Ordóñez Moreno, gerente general de TeRecomiendo.com, habló en La Nube sobre el reconocimiento que recibieron en el marco de la reciente versión de Colombia 4.0, donde esta plataforma de empleos para no profesionales fue ganadora.

“Las empresas se tenían que enfrentar para defender su modelo de negocio y al final el jurado definía cuál era el más destacado”, dijo Ordóñez refiriéndose al concurso que tenía la finalidad de encontrar al emprendimiento digital más destacado del país a través de “batallas” entre 87 postulados.

Ahora representaran a Colombia en el evento Get In The Ring Global que se realizará en 2018 en una ciudad europea, en el que participarán aproximadamente 150 emprendimientos digitales de todo el mundo.

Agregó que la empresa, aunque está consolidada en el mercado siguen siendo un emprendimiento “porque aún estábamos encontrando la fórmula para ser sostenibles, pero el reto es que la gente todavía tiene desconfianza en Internet, entonces cambiar esa mentalidad ha sido un reto”.

TeRecomiendo.com, que nació hace dos años, es un portal de empleos especializado que no requieren títulos profesionales y envía las propuestas mediante un mensaje de texto gratuito.

