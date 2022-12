Programa completo La Nube 19 de agosto de 2014

HitchBOT, el robot que cautivó a los canadienses: HitchBOT es un robot creado por un equipo investigadores que estudia la relación entre personas y la tecnología. Según los científicos, “Lo que se busca es situar a la robótica y las tecnologías artificiales en escenarios improbables y ver qué sucede”.

‘Ignore No More’, la app que pondrá en problemSa a quien no conteste a sus padres: Ignore no More es una aplicación para dispositivos móviles con sistema operativo Android que permitirá bloquear un teléfono móvil en caso de que su propietario no le responda las llamadas que le hacen sus padres. El precio es de 1.49 euros. La versión para iOS llegará próximamente.

La forma en como teclea su móvil podrá ser parte de sus contraseñas: La compañía Behaviosec presentó una idea en la cual no sólo se tiene en cuenta su contraseña, sino además la forma en la que se introduce en cada formulario.

NASA busca ayuda para identificar fotografías nocturnas de la Tierra: ‘Cities at Night’ es un proyecto de ciencia ciudadana promovido por la NASA que busca ayuda para clasificar cerca de 2 millones de fotografías nocturnas de la Tierra que fueron tomadas desde la década de los 60s por astronautas desde la Estación Espacial Internacional (EEI).