¿Qué hacer si es víctima de un hackeo? Cinco claves para que no se quedé sin un peso

Cada día son más las personas en Colombia que despiertan con la sorpresa de ver movimientos extraños en sus cuentas bancarias o bloqueos en sus redes sociales. El aumento de los ciberataques en el país preocupa tanto a usuarios comunes como a empresas, que han tenido que reforzar sus sistemas ante una amenaza cada vez más sofisticada.

Los delincuentes digitales ya no se limitan a grandes corporaciones: también apuntan a ciudadanos de a pie que pagan servicios en línea, usan billeteras digitales o hacen compras por internet.

El panorama es tan serio que, según cifras de Verizon, las filtraciones de datos en Colombia aumentaron un 20 % en 2024. En paralelo, ESET Latinoamérica advierte que los atacantes son hoy 22 % más rápidos en penetrar redes y sistemas, lo que deja muy poco margen de reacción. Frente a este escenario, la prevención y la respuesta inmediata son la clave para que una persona no pierda su dinero ni su información personal.



¿Qué hacer si lo hackean?: lo primero es mantener la calma

Cuando se sufre un ataque informático, cada minuto cuenta. De acuerdo con ESET, los delincuentes digitales pueden acceder a información crítica en cuestión de minutos. Por eso, lo primero es no improvisar.

La compañía recomienda activar de inmediato el plan de respuesta, si se cuenta con uno, y reunir toda la información posible sobre lo ocurrido: qué dispositivos se vieron comprometidos, cómo ingresó el atacante y si hay datos sensibles expuestos. Esta documentación no solo servirá para detener el daño, sino también como prueba ante las autoridades o el banco, en caso de que haya movimientos financieros no autorizados.



Luego, viene la notificación: avisar a las entidades pertinentes, desde aseguradoras y clientes hasta las fuerzas de seguridad. Informar temprano permite acceder a apoyo técnico, prevenir fraudes posteriores y demostrar transparencia.

Las cinco acciones clave para proteger su dinero tras un ciberataque

ESET sugiere cinco pasos que pueden marcar la diferencia entre un susto y una pérdida económica seria:



Recopilar información y evaluar el alcance del ataque.

Notificar a terceros, incluyendo entidades financieras y aseguradoras.

Aislar los sistemas comprometidos para evitar que el malware se propague.

Eliminar las amenazas y recuperar los datos con ayuda de expertos en ciberseguridad.

Revisar y mejorar los protocolos internos, para prevenir nuevos incidentes.

Los especialistas también recomiendan no desconectar ni apagar los equipos afectados, pues podrían perderse evidencias útiles para la investigación. Además, es clave cambiar contraseñas, verificar los movimientos bancarios y activar la autenticación en dos pasos en todas las plataformas.

En un mundo donde el dinero digital se mueve más rápido que la reacción humana, proteger la información personal y financiera se volvió una cuestión de hábito, no de suerte. La clave está en prevenir, responder con calma y aprender de cada intento de ataque.