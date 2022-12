¡Karaoke! Facebook estrena nueva función

Lip Sync Live es la nueva herramienta de Facebook que permite a los usuarios cantar en directo éxitos del momento de artistas como Ed Sheeran o Camila Cabello y clásicos del rock y otros géneros.

De esta forma, la red le sale al paso a plataformas como Musical.ly, que ha tenido gran acogida entre adolescentes.

Publicidad

«Estamos lanzando Lip Sync Live, que permite sincronizar tus labios con canciones clásicas como "Welcome to The Jungle" de Guns N 'Roses y éxitos como "Havana" de Camila Cabello. Pero también puedes escoger temas modernos como como "Happier" de Ed Sheeran o "God's Plan" de Drake, e invitar a amigos y familiares en momentos musicales espontáneos», afirmó la compañía en un comunicado.

Lea también: Facebook lanza programas informativos para su plataforma Watch

La opción de karaoke se podrá activar cuando se inicie un video en directo y mostrará una lista de canciones para elegir; el usuario también podrá utilizar fondos y máscaras.

Las alianzas con Universal Music Group, Sony / ATV Music Publising y Warner Music Group facilitaron el lanzamiento de esta nueva función, que ya se está probando en algunos países.

Publicidad