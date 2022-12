Santos dice que no habrá ‘conejo’ si fracasa Plebiscito por la paz

El presidente Juan Manuel Santos se refirió al Plebiscito para la paz, aprobado en cuarto debate por la Cámara de Representantes, y señaló que con él no se está cambiando la Constitución, "estamos poniendo un artículo transitorio de un plebiscito con un umbral x, esa discusión es marginal a lo que realmente significa un plebiscito".

Asimismo, el primer mandatario señaló que "los colombianos tendrán la oportunidad de salir a decir me gusta o no me gusta".

Finalmente, Santos dijo que "los que no quieren el proceso tendrán todas las garantías, oportunidades para decirlo y si la mayoría dice que no le gusta pues el acuerdo ahí quedó. Cuando digo que es un acuerdo vinculante yo no puedo poner después conejo".

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó los 6 artículos del proyecto de ley que busca que los colombianos asistan a las urnas para votar si apoyan o no los acuerdos pactados entre el Gobierno y las Farc.

"Esta será la campaña más importante para los colombianos en los últimos 50 años porque va a significar el fin del conflicto y estamos seguros de que le plebiscito va a tener una participación masiva. Vamos a tener más de 10 millones de votos de participación a favor de la paz de Colombia", aseguró el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Las campañas del “sí” y “no” tendrán las mismas garantías, espacios y participación en los medios y mecanismos, las cuales serán financiadas por el Estado. El umbral de participación será del 13% y si llega a ganar el "sí, tanto el Congreso como el presidente de la República tendrán la obligación de implementar los acuerdos a través de leyes y actos.

Otro de los artículos que se aprobó tiene que ver con que el Gobierno deberá divulgar de manera permanente, y en su integridad, el contenido del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 30 días antes a la fecha de votación del Plebiscito.

La próxima semana el proyecto pasará a conciliación entre el Senado y la Cámara, luego la Corte Constitucional determinará la constitucionalidad del mecanismo y finalmente el proyecto entrará a sanción presidencial.

